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記協：去年新聞自由指數 業界公眾評分同新低

【明報專訊】香港記者協會公布2019年「新聞自由指數」，不論公眾或新聞從業員的新聞自由評分均是歷年新低，亦錄得歷年最大跌幅。調查顯示，對於警方去年8月31日在港鐵太子站趕走記者，接近百分之百的新聞從業員認為損害新聞自由。

記協於今年1至3月訪問1022名香港居民及327名新聞從業員。公眾對新聞自由評分是41.9分（滿分100），按年跌3.1分；新聞從業員的評分則是36.2分，按年下跌4.7分。

業界99%稱8‧31損新聞自由

調查發現，去年8月31日港鐵太子站警方趕走記者，78%受訪公眾及99%新聞從業員認為損害香港新聞自由。另外，97％新聞從業員認為印尼女記者被警員槍傷至右眼失明、個別立法會議員倡議官方記者發牌制度等，均會損害香港新聞自由。記協主席楊健興表示，警方至今仍要花力氣解釋8．31事件，反映新聞自由重要。

記協今年新增新聞工作者在採訪社會事件時遭暴力的調查。在222名受訪者新聞工作者中，逾六成半稱曾被警方、不同立場者或兩者以暴力對待，來自警方的暴力對待包括以強光照射、言語辱罵、推撞等。另外，82人稱曾遭受不同立場者以暴力對待，這些遭遇有39.7%來自建制或政府支持者、31.6%來自警察支持者、22.1%來自反修例示威者。暴力對待包括言語辱罵、推撞、刻意遮擋鏡頭或故意搶奪攝影器材等。

六成半從業員稱遭暴力對待

楊健興說，過去曾以遊行、聲明等形式促請政府及警方改善採訪環境，又曾3次發公開信予特首，惟僅獲與政務司長會面一次，有感成效不大。本報向特首辦查詢相關事宜，獲回應稱政府一直堅決維護並尊重新聞自由，新聞自由是受到《基本法》保障的基本權利，並積極擔當監察公共事務的角色。

（反修例風暴）

相關字詞﹕警暴 831事件 反修例風波 記協 新聞自由

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