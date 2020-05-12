命蹲下熄機受查 「理得你係咪記者做嘢」 8傳媒組織轟警襲記者 「極盡羞辱」

【明報專訊】周日晚旺角示威期間防暴警察向正採訪的傳媒施放胡椒噴劑及大規模截查，被新聞團體指摘有多項侵犯新聞自由行為，包括喝令記者蹲下、無視中椒記者求救、阻止攝錄、屢出言侮辱，並強制記者向警方攝錄機讀出個人資料方獲准離去，其間有防暴警截查記者，「我理得你係咪記者做嘢呀，我話嘅」。本報4名記者遭胡椒噴劑傷及，有攝記拍攝時被警員要求關掉器材。
多個傳媒工會及組織發聲明強烈譴責警方（見表），香港記者協會等8個工會批評警隊「進一步瘋狂干擾、襲擊新聞工作者，極盡羞辱之能事，同業無不義憤填膺」，要求警務處長鄧炳強緊急與傳媒工會代表會面，將失控警員停職調查。明報編輯部昨去信鄧炳強，要求交代在旺角粗暴干預明報記者採訪。
鄧炳強：「扮記者」漸多 警：可投訴
警務處長鄧炳強透過警察公共關係科總警司郭嘉銓去信4個傳媒組織，表示警方明白示威現場警方及記者因角色及職責不同，難免偶有摩擦，又稱有人穿起黃背心魚目混珠情况日趨嚴重，令警方執法增添困難，期望與業界加強溝通。警方稱任何人如認為遭不合理對待，可向投訴警察課投訴。
警有行動呼號 部分隸屬西九衝鋒隊
前晚11時許，本報兩名攝影記者與其他傳媒在山東街一帶採訪，防暴警從三路朝山東街與通菜街交界推進，舉起藍旗。大批記者在行人路拍攝，當時已遭前後防暴警包抄，有記者示意欲離去，有防暴警朝人群施放大量胡椒噴劑，多名記者中椒後退，包括本報攝記面部被噴中。現場所見，有在場警員的行動呼號為「EU KW 1 1/4」，即隸屬西九龍總區衝鋒隊。另一戴面罩的攝記稱，有警察在傳媒聯絡隊到場前拉開其面罩，令胡椒噴劑流入眼，並在距離左耳近距離射胡椒5秒。
人群中椒屢傳求救聲 記者向警求援無人理
據明報記者拍得片段所見，有防暴警命令眾記者「踎低」、「唔好郁」，多名記者蹲下並要舉起雙手，有男記者先後叫嚷「阿sir，我睇唔到嘢呀」求救，惟沒獲理會，有警察再朝地上記者施放胡椒噴劑。有防暴警不斷高呼「熄機呀，聽唔聽到呀」，又說「你哋𠵱家全部人被截停搜查，我理得你係咪記者做嘢呀，我話嘅」。
人群屢傳出求救聲：「有無水」、「阿sir我想要水」，多名記者不適閉目，惟在場警員沒理會。本報攝記一直拍攝，3至4名防暴警發現後衝前揮警棍喝罵，「影乜嘢呀，見到你呀」，要求「熄機」並帶記者到後巷搜查，其間記者保持緘默，有警員說：「你聽到嘢㗎嘛？理解到㗎嘛？」、「你係咪有問題㗎？你係咪香港人嚟㗎？」又稱「記者唔係大晒㗎，我同你講」，最後命令記者關機。片段所見，要求記者到後巷的警員，制服上行動呼號為「EU KW 1 4/18」、「EU KW 1 4/3」。
最後警員要求記者輪流在警方攝錄機面前展示身分證及記者證，讀出身分證號碼、所屬傳媒等資料，才可離開，不少人因中椒多時，說話時難以睜開雙眼。
轟阻採訪 記協：對鏡頭讀名或違私隱例
此外，前晚約8時大批防暴警及速龍小隊在西洋菜南街近豉油街衝出，舉藍旗驅散，本報兩名記者被防暴警以圓盾推撞，其中攝記被撞至手臂大面積脫皮。
據《警察通例》第39章，警員須以互諒互讓態度，盡量配合傳媒工作及不應妨礙傳媒的攝錄工作。記協主席楊健興斥警方要求記者停止攝錄是完全違反通例。他認為警察要求記者蹲下查袋、向攝影機讀出名字及機構等方可離開是「好羞辱的做法」，質疑有否違反私隱條例。
民權觀察成員王浩賢稱，警員截停搜查需有清晰目的及合理懷疑，前晚「漁翁撒網」截查記者，警方需交代理據。他批評警察「威嚇記者行為如流氓」，害怕被拍攝，侵犯新聞自由。
■記者在旺角採訪遭警粗暴干預片段
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