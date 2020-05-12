命蹲下熄機受查 「理得你係咪記者做嘢」 8傳媒組織轟警襲記者 「極盡羞辱」

多個傳媒工會及組織發聲明強烈譴責警方（見表），香港記者協會等8個工會批評警隊「進一步瘋狂干擾、襲擊新聞工作者，極盡羞辱之能事，同業無不義憤填膺」，要求警務處長鄧炳強緊急與傳媒工會代表會面，將失控警員停職調查。明報編輯部昨去信鄧炳強，要求交代在旺角粗暴干預明報記者採訪。

鄧炳強：「扮記者」漸多 警：可投訴

警務處長鄧炳強透過警察公共關係科總警司郭嘉銓去信4個傳媒組織，表示警方明白示威現場警方及記者因角色及職責不同，難免偶有摩擦，又稱有人穿起黃背心魚目混珠情况日趨嚴重，令警方執法增添困難，期望與業界加強溝通。警方稱任何人如認為遭不合理對待，可向投訴警察課投訴。

警有行動呼號 部分隸屬西九衝鋒隊

前晚11時許，本報兩名攝影記者與其他傳媒在山東街一帶採訪，防暴警從三路朝山東街與通菜街交界推進，舉起藍旗。大批記者在行人路拍攝，當時已遭前後防暴警包抄，有記者示意欲離去，有防暴警朝人群施放大量胡椒噴劑，多名記者中椒後退，包括本報攝記面部被噴中。現場所見，有在場警員的行動呼號為「EU KW 1 1/4」，即隸屬西九龍總區衝鋒隊。另一戴面罩的攝記稱，有警察在傳媒聯絡隊到場前拉開其面罩，令胡椒噴劑流入眼，並在距離左耳近距離射胡椒5秒。

人群中椒屢傳求救聲 記者向警求援無人理

據明報記者拍得片段所見，有防暴警命令眾記者「踎低」、「唔好郁」，多名記者蹲下並要舉起雙手，有男記者先後叫嚷「阿sir，我睇唔到嘢呀」求救，惟沒獲理會，有警察再朝地上記者施放胡椒噴劑。有防暴警不斷高呼「熄機呀，聽唔聽到呀」，又說「你哋𠵱家全部人被截停搜查，我理得你係咪記者做嘢呀，我話嘅」。

人群屢傳出求救聲：「有無水」、「阿sir我想要水」，多名記者不適閉目，惟在場警員沒理會。本報攝記一直拍攝，3至4名防暴警發現後衝前揮警棍喝罵，「影乜嘢呀，見到你呀」，要求「熄機」並帶記者到後巷搜查，其間記者保持緘默，有警員說：「你聽到嘢㗎嘛？理解到㗎嘛？」、「你係咪有問題㗎？你係咪香港人嚟㗎？」又稱「記者唔係大晒㗎，我同你講」，最後命令記者關機。片段所見，要求記者到後巷的警員，制服上行動呼號為「EU KW 1 4/18」、「EU KW 1 4/3」。

最後警員要求記者輪流在警方攝錄機面前展示身分證及記者證，讀出身分證號碼、所屬傳媒等資料，才可離開，不少人因中椒多時，說話時難以睜開雙眼。

轟阻採訪 記協：對鏡頭讀名或違私隱例

此外，前晚約8時大批防暴警及速龍小隊在西洋菜南街近豉油街衝出，舉藍旗驅散，本報兩名記者被防暴警以圓盾推撞，其中攝記被撞至手臂大面積脫皮。

據《警察通例》第39章，警員須以互諒互讓態度，盡量配合傳媒工作及不應妨礙傳媒的攝錄工作。記協主席楊健興斥警方要求記者停止攝錄是完全違反通例。他認為警察要求記者蹲下查袋、向攝影機讀出名字及機構等方可離開是「好羞辱的做法」，質疑有否違反私隱條例。

民權觀察成員王浩賢稱，警員截停搜查需有清晰目的及合理懷疑，前晚「漁翁撒網」截查記者，警方需交代理據。他批評警察「威嚇記者行為如流氓」，害怕被拍攝，侵犯新聞自由。

■記者在旺角採訪遭警粗暴干預片段

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明報記者

（反修例風暴）

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