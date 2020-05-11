【Emily】單親沛然：媽媽 黑暗已過去 母親節撰千字感謝文

父13歲時離家 為早掙錢曾棄讀醫

Pierre寫咗千字文感謝媽媽。佢透露，中學時曾經怕屋企無錢、讀唔完5年醫科課程，自己亦想早啲掙錢養家，諗過唔讀醫去讀工程，但因為細佬患重病要出入醫院，所以佢喺最後一刻改選醫科，大學時亦申請到full grant loan、獎學金貸款，加上做補習而捱過。Pierre憶述，中五時考到全級第一名，媽媽眼泛淚光送佢一支幾十蚊嘅墨水筆，但其實Pierre唔係好興奮，因為佢一早明白坐井觀天嘅道理，知道只有努力先可以帶一家走出困局。

Tanya割腦瘤 感謝媽媽守齋一年

Tanya亦撰文感謝媽媽。Tanya去年5月要入院割腦膜瘤，佢話當時做完手術喺ICU未醒，後來朋友轉述，由推入手術室到出返嚟，媽咪喊足5個鐘，之後一年媽媽都齋戒念經從無間斷，噚日係媽咪守齋完結後第一天。Tanya話，單親家庭嘅母女關係好微妙，兩個急性嘅女人，「媽咪嘅心思喺阿囡度，阿囡嘅心思喺政治舞台上」，但媽咪呢個後台十年如一日、不離不棄。