晚市擬變「無人餐廳」 顧客用App落單 自取外賣

兩周後推「高科技下午茶」

除已有兩部無人送餐車之外，食得安現時設置了兩個由初創公司「格仔外賣」提供的「智能外賣保溫櫃」，用來暫時儲存外賣，讓顧客自行領取。其特點是，每格獨立提供保溫及紫外光殺菌功能，而且自動開關。

中長期來說，食得安可以在晚上變成無人運作餐廳，以延長營業時間。繆曉格表示，稍後將會推出手機App，讓顧客自行落單；員工在下班前執好每格材料，放在冷庫內。在晚上時段，顧客透過手機App落單之後，機械臂就會從冷庫取出材料，按照預設時間和次序倒入自動炒菜機內。當炒完後，機械臂會將之倒入外賣盒內，然後從後端放進「智能外賣保溫櫃」內，讓顧客在前端自取。

另外，公司亦正在研究應用區塊鏈技術，由食材來源到物流鏈，再到餐廳內由哪部機器或哪名員工處理，哪部無人送餐車運送給顧客等，都以不能刪改的方式記錄下來，以保障食物安全。