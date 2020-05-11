科學園智能餐廳 機械掌廚自動送餐

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

「食得安」（Food On）智能餐廳共同創辦人繆曉格表示，他曾在調味料生產商、食品生產商、中藥生產商等多家公司任職，先後在加拿大、香港、廣東、廣西、新加坡等地工作，一向都對自動化科技極感興趣。幾年前，新加坡劃出一個創新科技特區One North，特別放寬法例，容許無人機、無人車等新科技在較少限制下使用。約兩年前，他代表當時任職的集團，和空中巴士公司合作研發一種無人機加無人車的外賣配送服務，設計是無人機先從一家食肆運送外賣到6個地點將外賣卸下，再由無人車將外賣送上附近大廈給顧客。

自動炒菜機配機械臂減人手

去年9月，繆曉格離開該公司後，知道科學園17W大樓1樓有舖位公開招標，要求業者經營智能餐廳，他和兩名朋友合組公司並中標，在去年底簽訂租約。再經過幾個月籌備，食得安於今年4月底開張。

食得安強調自動化設計，廚房內自動炒菜機有兩組合共7部。其中4部自動炒菜機設計成配合一支機械臂運作，機械臂將每組幾格配料放到不同的自動炒菜機旁邊，後者再根據預設程序，以磁力吸起每格配料倒入鑊內，其彈性和擴展性更大。只要有人執好每格材料，這幾部自動炒菜機就可以不斷炒出食物。機械臂甚至還能夠將炒好的食物倒入碟中，將人手接觸程度減到最小。

自動炒菜機炒好一碟碟食物，或水吧員工製作好飲品、三文治等小食之後，將它們放到一部稱為「白色長頸鹿」的無人送餐車，輸入不同的枱號，後者就會自動選擇最佳路線，自動避開障礙物，將食物和飲品送到顧客面前，發聲請他拿取。顧客拿取自己的食物和飲品之後，按一下屏幕上完成按鈕，白色長頸鹿會繼續送食物和飲品去另一枱，現時最多可以一次過送5張單，支援10多張枱。

無人車送外賣 自動上樓

另外，食得安另有兩部無人送餐車準備用來送外賣，已和17W及19W兩棟大樓入閘機及升降機程式系統對接，它們可以自動通知入閘機開閘，也可以自動通知升降機要上幾樓，毋須接待處職員幫手。當它們將外賣送到顧客單位門外，就會以SMS短訊通知顧客取外賣。

繆曉格指出，其實現時餐廳為試業，因為仍在微調部分程式，部分硬件設備亦要稍後才運到，包括更多無人送餐車及機械臂。餐廳目前只在周一至五朝8晚5營業，由於自動化及營業時間較短，暫時只需4名員工，包括1名廚師及1名水吧師傅。試業以來，早餐和午餐的生意都不錯。

繆曉格表示，食得安生意較預期好一點，估計年半內可以收回幾百萬元投資。他希望，以此作示範，吸引其他飲食業者合作，提供顧問服務。他指出，餐廳騰出300至400方呎，就可以做到相當智能化，有很大改善；廚師亦可變成主要負責設計菜單和選擇食材。有東南亞商人從網上看到食得安試業的相片，有意將方案引入到當地，稍後將會親身來港詳談。