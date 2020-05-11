「煥然懿居」獲滿意紙

韋志成表示，去年中完成「煥然懿居」主要結構工程後，需做單位內部裝修及設施檢驗，但因應疫情，今年初內地停市停工，項目裝修原材料供應鏈受影響，施工進度一度受阻約3星期；而「居家工作」及「限聚令」亦使市建局需順延實地視察、審查和驗收工作。他稱，市建局工程團隊期間爭取盡快恢復裝修原材料的供應，並協調承建商加快施工，最終煥然懿居能按原訂時間表於上月底完成工程及驗收工作，並取得「滿意紙」。

市建推App助收樓修繕

韋志成稱，由於「首置」業主均未曾在港置業，對購買單位涉及的轉讓手續、單位簽收、檢驗和跟進修繕工作等，未必有充分認識，市建局推出手機應用程式協助買家處理收樓事宜，提供預約收樓、查看修繕項目、查看單位交收表、填報單位質量檢測報告和查看家電說明書等5項功能；若買家傾向書面方式做單位交付手續，市建局亦會安排。

他續稱，市建局將發出共450封成交通知書，並分為8個時段交收單位，每個樓層在同一時段內最多只有兩個單位交收，以減少人群聚集。他稱，業主需先預約登記交收單位，煥然懿居入口處已安裝紅外線體溫探測機，出入者須戴口罩。