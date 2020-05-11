「柔術示範」網片涉非禮 教練：「演員」同意

鄧穎芝：至少4人稱遭非禮 正助報警

網上流傳多條由「The MMA of Hong Kong 香港混合武術」facebook專頁發放的短片及相片，顯示一名男子疑似「指導」女學員，其間與女方有密切身體接觸，例如熊抱，將手放在女方胸部附近，將女方大腿抬起貼近自己下半身等。不同片段顯示涉多名女性。該男子雖有做出「你要攬住條腰」等講解，但肢體動作的幅度及舉動近乎不雅。

有關圖像引起公眾關注，有市民前晚向本報投訴事件，並稱已報警。女藝人鄧穎芝亦在社交媒體稱，沒有武術或運動需要在教授時有如此貼近的身體接觸，認為有人疑以試鏡和拍攝為名非禮，她透露已有最少4名受害人聯絡她，並已決定報警，呼籲其他懷疑自己受害的人站出來。

涉事男子刪片 後上載新片解畫

涉事自稱Kenny Leung的男子前晚將引起關注的片段刪除，至昨日上載另兩段片，解釋拍片是希望示範一些巴西柔術動作，片中女性都是「演員」，事先已同意會有身體接觸。他接受本報查詢時聲稱片中只是「示範動作」。

學者：動作出位 業界組織籲受害者發聲

浸大體育及運動學系副教授雷雄德看過片段後認為，片中教練的動作較正常「出位好多」。他說，教練若示範有身體接觸的動作，通常是跟同性學員示範，若是一對一教學，則要看是否有其他可行取代方式，例如看影片或用假人示範。

健身搏擊運動業界大聯盟發表聲明，嚴厲譴責任何以搏擊教學名義進行侵犯、非禮的行為，並鼓勵有學員如感到被侵犯非禮，果斷循法律途徑求助。聲明稱，搏擊運動一定涉及身體接觸，若教練與學員為異性，必須更謹慎處理，在教學前後都需讓學員知悉及同意練習內容，學員亦需保持警惕留意練習內容是否「恰當」。