避疫推遲赴母嬰院 打疫苗跌17% 稱孩童遲打增染病風險 衛署籲如期接種

明報記者

盧艷莊表示，衛生署今年1月下旬開始發現有小孩到期接種疫苗，但家長卻未有帶孩子來打針。衛生署遂統計，發現今年1至4月健康院為孩童注射的疫苗劑數只有136,570劑，較去年同期的164,881劑下跌17.2%。其中跌幅最大的是「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痹疫苗」，減18.7%至45,474劑。

盧艷莊對情况表示擔憂，因疫苗令身體對疾病產生抗體以作保護。以「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痹疫苗」為例，孩童需在兩個月、4個月及6個月時注射，另再於18個月注射加強劑，若其中一劑延遲注射，其他數劑都要順延；若孩童延遲打針，身體未能適時產生抗體，感染疾病風險會增加。

遲赴院家長：憂孩子出外亂碰

李太是其中一名延遲帶孩子打針的家長，她上周四帶18個月大兒子「阿一」到九龍城健康院接種疫苗，當時已遲一兩周；她說因時間問題，加上擔心疫情太嚴重，「兒子外出手會亂碰，又會撥開口罩」，近日見疫情緩和才來打針。

莊氏夫婦則帶同一個月大女兒準時打針，莊先生認為接種疫苗很重要，「為BB好，另外將來有機會出國讀大學，針卡都好重要」，他們為此乘的士前來。

多幼童戴口罩 醫生：0至2歲不宜

健康院內不少家長都讓幼童戴口罩，部分嬰兒則戴上附有遮擋臉部透明膠的「防疫帽」。盧艷莊補充，零至兩歲幼童都不適宜佩戴口罩，家長把小孩放在嬰兒車上並蓋上擋雨篷已足夠。

無證據「防疫帽」有效 嬰兒車蓋篷已夠

兒科專科醫生韓錦倫解釋，目前雖未有任何幼童使用口罩的相關研究，但幼童氣管比成人窄，加上幼童多以鼻孔呼吸，若鼻孔被塞，則不懂改用口呼吸，故不建議嬰兒戴口罩；而「防疫帽」亦無證據顯示有效防止病毒傳播，故亦不建議使用。韓認為只要把嬰兒放在嬰兒車，家長保持觀察嬰兒車1.5米範圍是否有人靠近，該些人是否都已戴口罩，而家長每次觸摸嬰兒前都洗手，便已足夠防疫。

衛生署轄下的健康院已加強感染控制措施，盧艷莊說，目前健康院已要求公眾量體溫、填寫旅遊申報、消毒雙手才可內進。另外，一個月以下嬰兒可由不多於兩名家長陪同，一個月以上嬰兒則由不多於一名家長陪同，以減少健康院人數。

（抗疫新階段）