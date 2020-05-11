示威收限聚告票 區議員設關注組助抗辯

元朗區議員陳詩雅稱，上月21日為元朗「7．21事件」9個月，有人發起靜坐，其間警方截查元朗區居民，共發出36張告票。她稱元朗區議員及民權抗爭合共收到20宗求助個案，當中有10宗會選擇抗辯。

麥業成：有人獨自等外賣遭票控

麥業成引述一個案指事主當晚獨自等候外賣，其間遭警員截查並發出告票，他質疑告票上所寫時間僅事主一人被票控，引述事主稱會抗辯。他稱另有收到個案，市民逛街時遭警截查、警方等至足夠5人聚集，便發出告票，質疑警方濫權。

香港民權抗爭創辦人鄭偉成引述律師意見稱，「限聚令」為新法例亦有爭議，認為可訴諸法庭以詮釋條例。他說會安排律師為事主提供法律諮詢服務，亦正為有意抗辯的10名事主擬備書面陳述。

大律師黃宇逸表示，抗辯要視乎案情，舉例如只是剛巧在現場而非聯同其他人一同聚集，可稱與其他人並非有共同目的，他認為是可提出的抗辯理由，但非必然勝訴。至於同一時間內只有一人被發傳票，他稱是其中一個環境證供，但警方也可稱其他聚集者已離開、未能趕及發傳票。

（抗疫新階段）