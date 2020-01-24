首輪工資補貼 目標6月發400億

羅致光：無薪假員工應發薪

羅致光昨在網誌提及，政府面對失業浪潮，採取「四面圍堵」策略，包括創造就業、保就業、就業支援和失業支援。創造就業方面，他說會在公私營界別創造約3萬個有時限的職位，以及約5000名短期青年實習生。就業支援方面，政府調升「中高齡就業計劃」及「展翅青見計劃」支付僱主在職培訓津貼。政府早前亦調升申請失業綜援的資產上限，支援因疫情而失業的人。

政府早前亦推出協助僱主「代出糧」的保就業計劃，補貼每名僱員月薪五成，上限9000元。羅致光重申，計劃目標是協助企業保留員工甚至重新聘用員工，以及給予放無薪假的員工薪酬。他說，某僱主在獲得「保就業」計劃資助下，若在今年3月已有員工放無薪假，僱主在6月就要給予這些員工薪酬。他指出，政府稍後會公布更多詳情，目標是下月內發放第一期（即6至8月）的資助，稱第一期的資助總額預算超過400億元。

工會倡暫緩向無薪假企業發款

職工盟主席吳敏兒表示，保就業計劃有多項漏洞，包括一方面申請政府資助，但要求員工放無薪假。吳舉例，申請了政府資助的富臨集團，要求20至30名員工2月起陸續放無薪假。吳要求政府關注員工放無薪假的問題，建議政府暫緩向這些公司發放津貼，直到有關公司處理好與員工的薪酬爭拗。

吳敏兒亦要求政府設失業援助金，稱很多放無薪假的員工「實質無糧出」，但根本無法申請失業綜援，形容政府把他們趕上絕路，要求政府設失業援助金，協助因疫情而失業或停工的人。

（抗疫新階段）