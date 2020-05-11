新增3輸入個案 21日無本地感染

本港累計1047宗確診及1宗疑似個案。3宗新確診中，一名69歲女子昨獨乘CX252由英國抵港，無病徵，經深喉唾液檢測確診。張竹君稱患者2月初到英國，4月8日曾氣促，英國國民保健服務曾派醫護上門檢查，當時認為沒事沒為她驗病毒。患者有英國家人3月27日確診但沒入院，張估計或在家中感染。

另外兩名男患者曾赴巴基斯坦，沒病徵，經卡塔爾乘QR818航班，前日下午抵港並入住檢疫中心。57歲男患者去年8月起到巴基斯坦探親，沒接觸確診者，但因患糖尿曾赴當地診所，並曾參加葬禮，前日獨自回港。另一54歲男患者今年3月8日赴當地約兩個月，同行妻子與子女返港後對病毒呈陰性。

復陽11病人8出院

醫管局總行政經理劉家獻說，累計11病人「復陽」再入院，情况穩定，8人已出院。至於會否為所有覆診者再驗病毒，他說難一概而論，若病人再有上呼吸道病徵可安排測試。

新發現及動物傳染病科學委員會上周三公布放寬患者出院準則，只要病人發病逾10天及病情好轉並驗出抗體，即使沒連續兩次相隔24小時對病毒呈陰性，都可出院。劉家獻說至昨累計6名病人符合新準則而出院。

（抗疫新階段）