泳池、舞蹈室、燒烤場下周四重開 沙灘、科學館、兒童設施未有時間表

更衣室今重開 12圖書館待下周四

康文署上周三起重開公眾運動場、健身設施等，惟更衣室及淋浴間等未開放，被質疑運動後不淋浴並不可行。徐英偉昨於商台節目稱，可在平衡傳播風險及市民需要下開放收費場地更衣、淋浴設施。康文署昨晚出稿談及有關安排，包括只開放相隔之冲身間或淋浴花灑頭、量度使用者體溫，並加強定時清潔消毒冲身設施和儲物櫃等。下周四起則重開大部分公共泳池、舞蹈室、健身室、運動攀登設施、燒烤場等康樂設施；再多12間圖書館局部開放，將控制入場人數。

徐英偉：泳灘難量體溫 兒童設施易播病

泳灘、兒童設施及科學館等設施未有重開消息，徐英偉說，泳灘不似體育館可量體溫，「什麼人都可進去」，認為暫不應一班人聚集；兒童設施則有「波波池」等，兒童容易經飛沫傳播疾病，傾向勿太早重開；而小朋友在科學館互動較多，亦未必太快開放。

食物及衛生局長陳肇始昨於網誌稱，每項關於公共衛生的嚴控措施，社會都要付出代價，對生活都帶來很多不便。她說疫情嚴峻時需採取嚴控措施，穩定下來又要稍為放寬。

政府近日放寬「限聚令」及容許部分被關閉場所重新開放，陳肇始稱措施已平衡保障公共衛生、經濟影響及社會接受程度等因素，但強調仍需嚴陣以待，只能分階段、適當放寬限制，「一有需要又要收緊」。

劉國勳倡按場地調整人數

立法會民政事務委員會主席、民建聯劉國勳相信，政府重開康文署設施是經評估，但認為不少街坊在社區會堂做運動、跳舞，現時安排下不論場地大小亦只能8人上堂，「似乎太過一刀切」，建議按場地大小適當調整人數。本身為醫生的公民黨郭家麒稱，現時最重要仍是守好關口，「如外來做得好，內部可以放寬」，對重開設施不擔心。他建議所有入境者都應測試無病毒才可放入社區，「（否則）在社區做到多嚴謹，都於事無補」。

明報記者

（抗疫新階段）