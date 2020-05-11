梁振英批「黃色經濟圈」不切實際 民主派：想法狹窄

身兼香港再出發大聯盟總召集人的梁振英昨日在無綫節目《講清講楚》上表示，大聯盟會不分政見協助年輕人就業，稱正與過千名共同發起人商討，將會向年輕人提供培訓、3至6個月實習職位等，他說大聯盟已開始了解各級履歷的人士要求，願意做什麼工作等，之後會與各界別共同發起人配對，預料一個月後公布細節，「所有年輕人我們都幫，無論政治立場如何……他願意接受我們幫助的，我們都願意幫」。

梁振英提到，大聯盟目標包括重振經濟和法治。被問到大聯盟會否建議政府處理自去年反修例風波以來，市民對政府的不滿，梁稱，大聯盟是「非政府組織」、「無意亦不能、無權力去代替政府做事」，包括處理市民在反修例風波時提出的五大訴求。

被問競逐特首 梁：無意再選

節目後，梁振英被問到會否再競逐特首，他回應說無意再選。他批評「黃色經濟圈」不切實際，亦強調大聯盟反對攬炒。梁質疑，「黃色經濟圈」內很多屬餐飲業，稱水或材料都是來自內地，香港不可能自給自足。

民主黨立法會議員尹兆堅表示，建制派批評「黃色經濟圈」不切實際、無用，反而是證明「黃色經濟圈」有影響力。他表示世界各地都有透過消費者運動獎勵或懲罰商店，從而彰顯政治理念的做法；餐飲業很多材料來由日本、越南和澳洲等地進口，不止限於內地。

尹兆堅亦批評梁振英才是真正有份「攬炒」香港，各種政治言論自由和人權指數都每况愈下，加上香港長年房屋供應不足、勞工福利落後，都是政權20多年來「咩都無做」、「攬炒」導致。