立會保安遭起底 黃繼兒譴責

私隱署昨發出新聞稿，指公署網絡巡查時發現此類「起底」帖文，會主動展開調查。黃繼兒要求有關人等立即停止「起底」，並會去信涉事的社交網絡平台立即移除有關帖文。黃繼兒強調，起底除觸犯《個人資料（私隱）條例》的刑事罪行外，違反各地奉行的數據道德標準，更罔顧公共利益。

另外，立法會內會前主席、自由黨榮譽主席劉健儀昨在港台節目《城市論壇》說，認同法律意見指民建聯李慧琼作為現任內會主席，其職權、職能和責任仍在。

劉表示，其實內會事務毋須如此劍拔弩張，籲雙方陣營有商有量，尋找共識。不過，民主派會議召集人、公民黨陳淑莊慨嘆，兩派有商有量的時代已經過去。內會前副主席、民主黨李華明認為，現時出現「法律淪為政治工具」的現象，指政府只是想取得利好自己的法律意見。