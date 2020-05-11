多區和你sing 警入商場趕人 新世紀廣場一人涉藏電油毛巾被捕

網民發起母親節全民覺醒大遊行，警方以限聚令延長為由發出反對通知書；有網民稱遊行延期舉行，但在起點尖沙嘴鐘樓一帶，警方昨午已到場戒備，並拉起封鎖線，截查及驅趕在場市民。

數百名市民改到海港城商場內聚集，手持橫額及高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，又唱《願榮光歸香港》，警方最少兩度進入商場，指有人報案商場內有人聚集，又指有合理理由相信在場人正組織參與受禁群組聚集，要求市民離開。

太古城一家三口收告票

趙家賢：檢控不合邏輯

昨午防暴警亦有進入太古城商場，在場的當區區議員趙家賢表示遺憾，稱警方入商場後不少商店落閘，影響市民在母親節的消費意欲。趙家賢又表示，昨午4時許商場內至少4名市民接獲警方告票，懷疑違反限聚令，其中3人為一家人，另一人是太古城街坊，趙批評警方檢控不合邏輯。

本港昨多區商場均有市民聚集，據本報記者觀察，以新城市廣場為例，防暴警昨午3時許進入，要求聚集人士離開，其間有至少7間商舖落閘。有商戶稱，自從警方於5月1日在商場內噴胡椒噴劑驅散示威者後，店舖生意已跌二至三成，至今仍未恢復。

APM店員：警影響生意

另外，防暴警昨午約4時半進入觀塘APM巡邏約20分鐘，中庭大部分商店落閘，警員離去後商店陸續恢復營業，但人流明顯減少，化妝品店員陳小姐稱警察入商場時，店內有兩顧客購物，一見警察馬上離開。她說昨日是疫情以來人流最多一天，有200多名客人，較疫情時多近倍，警方離開後逾1小時也再沒客人，認為警方影響生意。

旺角新世紀商場昨午亦有市民聚集，防暴警約4時20分進入商場封鎖多個樓層，有人從高處投擲水樽等雜物，有防暴警員懷疑發射胡椒球槍，其後到上層驅散，有少年被警員按在地上不能動彈。

警方昨傍晚表示，昨傍晚5時許，警方在旺角新世紀廣場3樓位置截停多名示威者，其中一人身上藏有懷疑製造汽油彈原料，包括電油、多條毛巾及數個打火機。警方不排除有人企圖在示威活動中使用該批物品，嚴重危害在場人士安全。警方拘捕一人並已檢走相關物品，會繼續調查案件。

明報記者

（反修例風暴）