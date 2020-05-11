社工籲家長了解子女活動 評估風險

張超雄憂警不當對待被捕兒童

工黨立法會議員張超雄表示，明白兒童會對社會事件有想法或想參與其中，但16歲以下年紀太小，不少示威場合亦有相當大風險，不希望他們到高風險的示威參與採訪，以避免受傷。他認為家長不應禁止子女參加示威採訪，「要講道理」，但事前須溝通，了解他們參與的活動或組織，也需要協助評估示威現場風險，以免孩子受傷。他亦提醒兒童在示威現場需注意自身安全。

張超雄提到，過往反修例示威中曾有警員拒讓社工或成年人陪同被捕兒童前往警署，擔心有警員處理未成年人的手法未必恰當，一旦有兒童到示威現場被捕，憂會遭不恰當對待。

兒童權利委員會主席雷張慎佳指出，有些組織有清晰及正面目標協助兒童參與社會或了解世界，有組織則可能不懷好意，提醒家長需了解清楚年幼子女參與的組織或行動，例如行動目的、組織背景等，避免子女被利用，資訊亦有助家長協助子女做決定。她不認為家長應嚴格不准兒童參與採訪，但示威有風險，必須協助子女做決定及做好準備，例如如何應付衝突。

教育界立法會議員葉建源稱，學生記者在場的採訪工作屬正常活動，希望未成年學生遠離風險，「現場拍攝有風險，當然希望他們能夠安全」。葉又指被捕學生以記者身分採訪，不理解為何警方帶走。警方警告學生記者的家長，如其子再出現於示威現場，便會控告家長，葉建源認為，如果情况屬實，警方做法是濫用權力。

張建宗稱年輕人被煽動

另一方面，政府官員接連發聲，關注近日反修例活動重現。政務司長張建宗昨在網誌表示，在暴力隱患蠢蠢欲動的時刻，有些年輕人因心智未成熟，容易被人煽動犯罪，「更有可能成為罪惡的扯線公仔」。他說社會必須樹立正氣，杜絕歪風，又寄語青年人潔身自愛，珍惜前途。財政司長陳茂波就指，肺炎疫情下，香港零售消費及餐飲業暫時難以恢復，但指疫情能防控，「暴力難遏止」，陳說近日一些地區再現人群聚集衝突，干擾商店或商場營運，「絕對是壞消息」。

（反修例風暴）