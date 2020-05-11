12歲童報稱記者 警罵非法童工一度帶署

記協：會員不包括中學生

記協主席楊健興表示，留意到近日多了中學生辦網上媒體並採訪示威。他說記協學生會員須為就讀新聞或傳播學系的大專生，不包括中學生，但近日有主動接觸數個中學生媒體，讓其清楚明白記者基本原則、操守及身分。他認為記者須清楚了解自己角色是記錄者，而非參與者，工作期間不應參與抗議、叫口號；警方拘捕記者時，不論是否中學生，必須有證據顯示他們違法，否則不應阻撓記者工作。

楊健興提醒採訪示威的記者保持冷靜，因現場情緒化，稍一不慎易引起誤會，並建議保持安全距離。他說新聞機構派出的記者有保險保障，自發媒體要注意風險。

深學媒體：義務採訪不符非法勞工

「深學媒體」昨晚發聲明，稱該媒體記者為大專生及中學生，作義務採訪，該兩名記者不受勞工條例規管，不符合非法勞工的指控，認為警方行為完全干預採訪，「嚴重地影響新聞自由」，「向警方提出干涉」。據該媒體facebook簡介，今年2月由8個不同中學學生組成，「以持平態度報道新聞」，早前也曾採訪太古廣場「和你din」。警方稱警員考慮兩名未成年人安全，將他們帶回警署，並沒拘捕，也聯絡其監護人把他們帶走。

昨午約3時，尖沙嘴海港城起有市民叫口號、展示標語及唱歌，警方稱接報商場內有超過8人聚集，下午4時許入商場掃盪。至5時許多名手持胡椒噴劑的防暴警驅趕在場者，一度包圍身穿印有「記者」黃背心的「深學媒體」記者12歲陸同學，高聲問他「幾歲呀你」，男童回應稱13歲並展示記者證，有警員質疑其為「非法童工」，又一度做出「度高」手勢。其後有警員再截查他要求出示記者證，最後將他及屬同一媒體的16歲姓謝少女帶返尖沙嘴警署，晚上7時許由家長接走。

警方警告男童母親

涉干犯保證兒童令

陸同學離開警署後表示，當時無叫口號或參與示威，只在場採訪，屬義務性質，自己非首次採訪。他說「我幾尊重記者，喺示威現場係辛苦，畀警員咁樣對待」，故想參與其中，加入學生媒體，一度落淚並向母親道歉。其母則被警方警告涉干犯保護兒童令，若再犯須負刑事責任。其母說不反對兒子體驗記者工作，認為大型示威少見，可學習面對大場面，但今次後暫不容許兒子出去。

油尖旺區議會副主席余德寶質疑警方無故將兩人帶走數小時做法無理。他稱兩人在警署被警方作警誡供辭，聲稱若下次在公眾場合被捕，其父母須負刑事責任。

旺角入夜後示威也有學生記者身影，包括14歲中三生咖啡（化名）。她最近加入「香港學生媒體（MHKS）」，昨晚是第二次採訪，首次是在太古城「和你唱」，主要負責拍照。她說加入組織時有面試，組織內有大學生及中學生，負責人是大學生，他們曾向她說如採訪時被捕「會盡量幫忙」，但沒具體說明。她昨晚本來在附近餐廳慶祝母親節，但知道附近有示威便藉故溜走，父母對其加入學生媒體不知情。

MHKS回覆稱，歡迎年滿16歲學生加入成為記者，15歲或以下則按個別情况考慮。該媒體稱會鼓勵未成年學生記者出外採訪前先獲家長同意，如被捕，會盡可能尋找法律支援，並通知其家長，又稱會考慮在資源能應付下為成員買保險。

（反修例風暴）