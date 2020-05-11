旺角驅散示威者 警膝跪拘捕鄺俊宇 防暴包抄 逼記者蹲下圍噴椒禁拍攝

另外，旺角衝突期間，在場的立法會議員鄺俊宇在混亂中被推跌，倒地後被警員以膝頭壓着頭部，後來被捕。警方昨晚行動，又向多人發出2000元罰款告票，指他們違反限聚令，在深夜又扣查及拘捕近百人。

昨晚旺角街頭有不少市民聚集，警方多次掩至驅散，其間築起封鎖線及快速推進，又不斷推向在場傳媒，有記者跌倒受傷；直至11時許，再有大批防暴警趕到，從不同方向「包抄」並截查近百名市民，他們被要求一字排開，逐一查身分證及袋，部分人被扣上索帶、坐在地上，當中大批記者被兩批防暴警包圍，並遭噴射大量胡椒噴霧。

記者：劑量之多如冲涼

本報攝影記者當時在山東街與西洋菜南街交界，現場所見兩邊有大批防暴警掩至，一眾記者無路可退，被兩批防暴警包抄，之後防暴警向記者群噴射大量胡椒噴霧，記者形容劑量之多有如「冲涼」，在旁有記者狀甚痛苦，有防暴警着他們蹲下，遭扣查及噴射的記者約10人。

《蘋果》攝記遭箍頸一度休克

本報攝記又稱，警方行動期間並無如以往提醒記者走出封鎖線外，在記者失去活動能力後，有防暴警察按壓現場記者，逼令其坐下，又呼喝不准拍攝。另外據《蘋果日報》報道，該報一名女攝記在深夜時，於花園街與山東街交界現場拍攝，其間被警員武力制服強行箍頸約20秒，記者一度休克，需召救護車用頸箍送廣華醫院治理。

有人推跌垃圾桶 有雜物起火

昨日多區商場有「和你Sing」活動，旺角昨晚入夜後，數十名市民在西洋菜南街及山東街一帶聚集，有人推跌垃圾桶，亦有人走出馬路，大批防暴警於8時許掩至驅散，其後以限聚令票控多人，包括前學民思潮發言人黃子悅等。

晚上9時許，防暴警陸續離開，市民重新在旺角街頭聚集，高呼「釋放義士」等口號，約半小時後再有大批防暴警趕至，於花園街追截並制服多人；晚上10時許，銀行中心對出彌敦道，有紙皮等雜物起火，防暴警掩至驅散，其間有記者被噴中胡椒噴劑，防暴警拉起封鎖線，並不斷推向記者，有記者跌倒，情况混亂，手持「大聲公」的鄺俊宇被撞跌，倒地後被警員以膝頭壓着頭部，鄺俊宇狀甚痛苦，其後警方將鄺俊宇拘捕帶上警車。

現場消息指，當時有市民與警員在上址對峙，有人向警員投擲雜物，防暴警發射胡椒噴劑及發射胡椒球。混亂間見鄺被警員推跌在馬路，按在地上制服，鎖上手扣被捕，數十名防暴警築起防線驅趕在場記者。有記者上前拍攝，防暴警要求記者退後，更聲稱若記者不後退會使用適當武力，或控告阻差辦公，雙方一度推撞。

明報記者

（反修例風暴）

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