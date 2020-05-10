立會被郭偉强扯跌 陳志全受傷研提控

觸傷脊椎舊患 須服藥物理治療

陳志全昨到醫院檢查，包括做磁力共振。他引述醫生稱，前日的新傷觸發他椎間盤移位的舊患，現時蹲下有困難，要服用消炎藥等，稍後要接受物理治療。他說考慮明日（11日）到警署報案，亦正研究提出私人檢控。他引述律師意見稱，今次事件「鐵證如山」，提私人檢控的難度料不高，會考慮發起眾籌。他又說：「如果是我拉跌李慧琼，應該已即時被捕，扣留48小時到現在都未放出來。」

政府出稿歡迎內會處理法案 「突破困局」

政府昨晚發新聞稿，稱對內會前日下午的特別會議處理多項法案及附屬法例表示歡迎。發言人稱，內會自去年10月起舉行17次會議，經過逾30小時討論後，仍未能選出今個會期的正副主席，令內會完全癱瘓，不能正常運作，積壓多項與社會經濟及民生息息相關的法案，政府「欣悉內會終能突破困局」。發言人又稱，《國歌法》已由相關委員會經17次會議審議，強調有議員稱《國歌法》為「惡法」，是與事實不符、無中生有，冀議員支持政府繼續推展立法程序。

全國人大常委譚耀宗談及前日內會衝突時稱，李慧琼「已做得好好」，又認為「混亂是想像得到」，「要扭轉有難度」。他說李慧琼前日「有原則」，聽了法律顧問意見，先處理其他議程，才處理選主席程序，做法正確。

譚說，立法會保安維持秩序十分辛苦，「立法會不是鬧交打交的地方」，呼籲泛民「走回正軌、懸崖勒馬」，不應衝擊，「行為只會讓大家受傷」。