提改建加牀位方案無回應

張解釋，政府撥出原為貨倉的第3座，僅提供24個宿位，現由另一間同受清折影響的安老院投標經營，惟該院亦有逾百名長者需調遷；另政府撥出第17座二樓一個單位供投標，但現行安老院規例下，二樓或以上經營安老院須安裝升降機，「我們曾建議加裝室外升降機，但不獲政府回應」。

搬遷時間不足再遇疫情 冀暫擱置清拆

他又說，政府強調不受第一期清拆影響的院舍有空置宿位，「但根本不知道在哪裏」，而石仔嶺內的院舍已滿，由於持不同類型牌照的院舍牀位數目有不同規定，增加牀位需改建，院舍更可能要改變牌照類型，「還未計院友和家人是否接受（居住環境變得擠迫）」。他說自去年10月收到搬遷通知，直至近日才有確實期限，其間更出現疫情，搬遷面對各種困難，冀政府暫時擱置清拆計劃。張先生稱上月收到社署通知，需盡快遞交詳細的搬遷計劃書，即個別長者將搬遷的位置，令其大感頭痛。