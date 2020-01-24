首批150長者下月底須遷出 無縫安置落空 石仔嶺院友覆核

明報記者 馮樂琳

勞福局：正改裝一座 可供150宿位

有住在石仔嶺花園的長者曾於2014年到立法會，向時任勞工及福利局長張建宗跪求「不遷不拆」，當時張說搬遷會做到「無縫交接」，但未提安排細節，同年政府設立跨部門工作小組，至去年10月與院舍經營者召開7次會議，最終方案是分兩期清拆，分別是今年6月底及2023年。勞福局回覆本報稱，政府現改裝不受第一期清拆影響的第三座，連同石仔嶺現有的空置宿位，有超過150個宿位供受第一期清拆影響的長者入住，但未提及空置宿位在哪幾間安老院。

家人移民 入稟者：最惦記院友

丘龍生於兩年前左膝受細菌感染致不能走動，需入住石仔嶺安老院，及後他可撐住拐杖獨自四處走動，並與這片土地、其他安老院的院友建立了如親人般的關係。家人早已移居外國，丘記掛的都是日日相見的院友。記者訪問他時適逢新綜合大樓工程正進行，他說連月噪音令昔日的寧靜消失，更擔心第一期清拆計劃如期進行，影響其他長者的生活。

2014年那次請願，丘龍生不在立法會，沒聽到「無縫交接」的承諾，但眼見有更年長院友可能在清拆前未獲安置，自己亦可能要離開石仔嶺，他於是在3月中申請法援，明天將到高等法院提司法覆核。他說若不獲批法援，或無法支付訴訟費，「但為其他院友都要做（司法覆核）」。他說就算司法覆核失敗亦不會離開石仔嶺，「最多拉橫額靜坐」。

怕連累抑鬱妻 輪椅翁拒回家

中風後坐輪椅的邱英強於2006年入住石仔嶺，他憶述多年前政府提出無縫交接的搬遷安排，他與其他長者拍手叫好，後來卻變成分兩期遷拆，他既憤怒又擔心。同受第一期遷拆影響的邱英強說，有社工曾建議他先回家暫住，「有屋企返，就唔使入來住」。他說不想勞煩患抑鬱症的太太照顧自己，倘最終要離開石仔嶺，亦不會回家居住。