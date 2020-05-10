鑽石山大埔商場「和你sing」 防暴驅散帶走兩人

傍晚6時許，兩商場中庭各有數十人聚集，他們揮動旗幟、唱歌及叫口號。大批防暴警約7時半進入兩商場驅散，並警告在場市民違反「限聚令」，商舖陸續關門。晚上約8時，警方在大埔超級城截查兩名黑衣年輕男女，其後帶走兩人。之後有人在商場外高處投擲玻璃樽，無人被擊中。警方封鎖現場調查。

市民諷警涉販毒案 被記個人資料

立法會議員譚文豪、黃大仙區議員劉珈汶等一行6人在荷里活廣場觀察警方執法，其間被警員截查，指他們違反限聚令。譚文豪表示他們只有6人，如何違反限聚令。警員其後抄下6人的身分證等個人資料，表示日後如有證據或會票控。另外一名中年男子表示，自己向警員稱「黑警買白粉就無問題，我哋唱歌點解有問題？」之後被警員包圍，警員記下其住址等個人資料，稱日後會「隨時拉你」。

廣場於昨晚10時關門後，兩男一女在門外被截查，其中一人被搜出一面「光復香港」旗幟，警員抄下各人資料後放行。被截查男女獲放行後說，警員搜查期間曾稱懷疑3人為活動組織者，不排除根據資料稍後作限聚令票控。

（反修例風暴）