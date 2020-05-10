未補價出租首錄成交 兩房月租6500 平市價逾半 關注劏房組織樂見

房協稱逾300業主申請

八成半為房委會屋苑

有關計劃主要是容許未補價資助出售房屋可租予輪候公屋的家庭。房協行政總裁陳欽勉昨日出席港台《星期六問責》透露，去年底改善計劃後，至上周收到逾300宗業主申請，八成半為房委會屋苑業主，租客申請則有506宗；而至5月1日錄得首宗成交個案，涉及竹園北邨兩房單位，屬房委會租置公屋單位，以月租6500元租出。

他說， 該個案原本可在農曆新年後處理，但受疫情影響，租客資格審查工作延至4月才開展，他相信稍後會有更多租賃成交個案出現。

竹園北邨類似單位去年1.4萬放租

翻查網上紀錄，竹園北邨兩房單位面積約381至443平方呎，去年曾有一個443平方呎的同邨單位以1.4萬元放租。網上亦見另有一個月租9500元的280平方呎同邨單位，本報昨致電代理的金𣾀地產，經紀回應稱相關單位亦為房協計劃的單位，須有許可證才可租，仍未成功租出。

另外，房協稱現有71名業主及14名租客利用計劃的網上平台放租或覓租盤；放租單位中，逾七成來自新界、兩成來自九龍，餘下是港島。兩房佔85%，其餘為一房或開放式單位；逾86%業主放租整個單位。

全港關注劏房平台組織幹事范啟妍說，首宗成交個案租金水平合理，與現時劏房相若，但未清楚單位居住環境、人均面積等，會繼續觀察往後情况，難保及後成交租金較貴，又或因業主放租太貴而難再錄得更多成交。

議員稱成交少 暫難評成效

是次未補價單位租金較同邨已補價租盤租金便宜逾半，立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，由於僅得一宗個案，難以評論可否拉低其他住宅甚至劏房租金，稱計劃成交宗數仍少，有可能是合資格租戶可負擔的租金水平未能吸引更多業主租出單位。