漁船走私4750萬元花旗參

近月香港水域走私活動有上升趨勢，上周起海關聯同水警採取「拔尖行動 II」，在機場一帶監察。上周四晚約8時，人員在機場北面水域發現一艘載滿貨物的漁船，形迹可疑，兩艘大馬力快艇駛至與漁船接洽，船上男子用梯將貨物運到快艇，之後兩艘快艇往內地方向逃去，離開本港水域。執法人員展開追捕，截停漁船，拘捕船上7名年齡介乎25至69歲的本地男子，涉企圖輸出未列艙單貨物。人員並在船上檢獲1060箱、重34噸、市值約4750萬元的花旗參。

海關海域調查組指揮官張國賢稱，花旗參屬瀕危保護物種，是次檢獲的花旗參相信產自北美洲，質素屬中檔次，估計走私客以螞蟻搬家方式將貨物運到內地；本港過往3年未有破獲走私花旗參案件，至今年2月，海關聯同水警在西部海域檢獲3.2噸市值約450萬元的走私花旗參。

水警小艇分區指揮官周信偉形容追捕過程險象環生，現場為三跑工程範圍，有大量工程船，海上交通擁擠，加上正有填海工程，海牀深度不時變更，增加追截難度。他續說，現場距離機場約2海里，大馬力快艇最高時速50多海里，不用兩分鐘便可由現場駛離本港水域。