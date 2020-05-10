涉藏毒醉漢被捕送院亡 警稱「適當武力」制服

消息稱救護員到場發現無心跳

警消息：會驗屍 暫不說無可疑

警方消息稱，在男子身上搜獲毒品，無身分證明文件，他送院初步檢驗有飲用大量酒精，身上無明顯傷痕，掙扎過程中或造成擦傷，但無骨折。接近醫院的消息人士稱，當日救護員到場時，男子心跳已停頓，無骨折、無明顯傷痕，生前有喝酒習慣，亦相信本身有與吸毒相關疾病。警方消息說，在未有驗屍報告確定死因前，不會說案件無可疑，驗屍會包括化驗死者胃部的殘餘物及驗血。

警方發言人說，油尖警區軍裝人員上周四下午約5時巡經彌敦道時，接到途人求助，指一名懷疑身上有強烈酒氣的非華裔男子以玻璃樽毁壞一輛行駛中的私家車及推倒一架停泊上址附近的電單車。按目擊者以手機拍攝片段所見，一名光頭漢曾於彌敦道向車擲物及除去上衣，其後大字形躺在馬路中心。

曾激烈反抗 警按地上

警員其後在彌敦道60號對開截停並搜查該男子，男子曾激烈反抗掙扎，警員在途人協助下將他按壓地上制服，在其身上搜出約4克懷疑海洛英。該男子涉嫌刑事毁壞、藏毒及襲擊警務人員被捕。

其後該男子報稱身體不適，曾被送上警車約10分鐘，隨後被送上救護車，送到伊利沙伯醫院治理，至翌日下午約5時45分死亡，案件交由西九龍總區重案組人員跟進。警方稱已聯絡目擊證人，並正在做全面的現場勘查，稍後將安排為死者驗屍以確定死因。