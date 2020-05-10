涉私吞冰毒警提堂 控罪書沒提職業、毒品類型

大狀：奇怪，未見過咁

案件控罪書的內容由警方提供資料。警方昨回應稱，警方已將列有被捕人及控罪資料的控罪書送交法庭，以作檢控，警察公共關係科早前亦已發放相關資料予傳媒參考。

被告依次為秦景峯（42歲）、王若男（28歲）及報稱居於紀律部隊宿舍的許思漢（41歲）。控罪指稱秦於2020年5月6日在九龍帝苑酒店1508室內非法販運危險藥物；王及許涉於5月7日在同一酒店1517室內及九龍南山邨的一個單位內非法販運危險藥物。次被告因仍在伊利沙伯醫院留醫，昨沒上庭，須在5月14日或出院後再提訊；另外兩人無保釋申請，還押候訊。案件押後至7月6日再訊，待化驗報告完成。

此類案件控罪書內容由警方提供資料，而在控罪書內，被告個人資料一般會提及職業，即使無業亦會寫明；另外有關販運危險藥物的案件，控罪內容會提及涉及毒品或藥物種類與數量。惟此案控罪書內沒有「職業」此項目，控罪亦無指稱涉及何種危險藥物及數量。

法政匯思成員、大律師蘇俊文認為，警方今次做法「奇怪」，稱「做咗咁耐大狀都未見過咁」。他指出，控罪書不是必須提供被告職業，如被告以「返散工」為主，即沒有固定工作的話，難以交代下不提及職業亦屬正常，但被告若為警務人員，其職業應屬穩定，「無咩理由會唔寫」。

蘇俊文又說，此類案件的控罪內必須提及涉及毒品類型及數量，因即使懷疑危險藥物在提訊時尚未經化驗，亦須讓法庭知道初步案情，才能令法庭容易作適當決定，如決定是否容許被告保釋，而警方亦理應在對涉案藥物有懷疑，認為該藥物屬某種毒品，才會落案。

「害群之馬損警隊」 員佐會主席籲克己慎行

涉私吞冰毒案牽連的警員愈揭愈多，警方前晚再拘捕多一名31歲督察及一名36歲警員。香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨發聲明，稱過去一年，警隊工作面對嚴峻考驗，但當似乎漸入佳境時，害群之馬的出現令警隊受到重大打擊，形容一念之差將一個人多年建立的功績及名聲徹底摧毁，希望所有警務人員可「克己慎行」。

【案件編號：WKCC1069/2020】