疫下劏房租不跌 有住戶無力交租水電費

中位數4200元 去年相同

調查於1月至4月進行，受訪者租金中位數約4200元，與去年相同，每戶每度電中位數1.6元，最高2元，每立方米水費15元，最高達20元，最高一戶每月水電費開支1192元。調查發現兩成住戶租金連水電費佔家庭收入逾半，另因疫情期間失業及開工不足，3%受訪住戶的月入不足以繳付租金連水電費。

65歲的孟先生（化名）一家四口租住4300元的百呎劏房，業主另列明每度電收費1.8元、每立方米水費14元，上月沒開冷氣，但水電費要556元。他一對子女尚在學，他每月有3000餘元的長者生活津貼，妻子在街市做幫工月掙4000元，但疫情下妻子無工作，他上月起要向親戚借錢交租。

一家五口的歐小姐餘下積蓄只夠多付一個月租，其丈夫是三行工人，原本月入1.8萬元，一家以每月7000元租百多呎劏房，另加每立方米水費12元、每度電費1.5元，平均每月水電費約500元。受疫情影響，歐的丈夫2月至今未有糧出，早前3個月均以積蓄交租，「生活很大壓力」。他們一家雖有領取每月約4000元在職家庭津貼，但她憂丈夫近月開工不足，隨時未達「職津」的工時申請門檻。

社協籲關愛基金發能源補助

社協社區組織幹事戚居偉說，過去政府電費「回贈」全入業主袋，租戶未受惠，建議政府考慮在關愛基金發放能源補助，另將劏房水電費問題納入劏房租務管制研究工作小組的工作範圍內，並促水務署加強巡查單位有否濫收水費。

（抗疫新階段）