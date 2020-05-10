無人手逐個手洗 有安老院不用銅芯罩

創科局：旨在提供多個選擇

創新及科技局回應稱，政府向全港市民免費派發銅芯抗疫口罩，目標是一人一個。為特別照顧弱勢社群需要，創科局透過社署協助，經住宿院舍及社福機構，額外安排超過14萬個口罩，送贈予長者及無家者等有需要的人。局方又稱，理解部分院舍未必有人手每日替院友清洗並晾乾口罩。送贈口罩的安排，旨在為有需要者提供多一個選擇，院舍、院友及家人可按實際情况及需要，自行決定何時使用。

業界：大多私人院舍感外科口罩較方便

經營私營安老院的李輝表示，近日各間院舍已收到銅芯口罩，不過她說政府建議要用手逐一清洗口罩，過程不可擰乾，要平鋪晾乾，對院舍操作有難度，另院舍人數眾多，口罩無名，無法識別。因此，她說會建議長者不論外出或覆診，都使用即棄外科口罩，「尤其現在外科口罩的供應已不緊張，這對院舍的處理較為方便，大多數的私院營運者也是這樣認為」。她說會通知院友的家人來領取可重用口罩，待將來使用。

香港安老服務協會主席陳志育表示，可重用口罩是個人物品，在院舍清洗較困難，不像在家居處理那麼方便，「咁多人，好容易搞亂，使用一次性的口罩較方便」。

公醫協會：老人院高風險 重用口罩不適合

老人科專科醫生、公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，絕對不贊成住在院舍的長者使用銅芯口罩，因為院舍屬於相對高風險的地方，部分長者有長期病患，需要經常出入醫院，但銅芯口罩不能用作醫療用途，故建議長者要用外科口罩。她又說，對於銅芯口罩的安全程度有保留，擔心會影響有長期病患或心血管疾病長者的健康。

立法會議員張超雄說，安老院、尤其是私營院舍「唔會得閒同你洗口罩」，而且銅芯口罩是否有效防止病毒亦成疑。他說，如果口罩不適合院友使用，政府就不應該派發，他已去信要求創科局交代。

明報記者 何郁慧

（抗疫新階段）