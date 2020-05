銅芯供料商包括紡織中心主席公司 溢達稱已申報利益 成本價交易

創科局常任秘書長蔡淑嫻前日透露,每個成本30多元的銅芯口罩,原材料費佔約10元,她堅持不能公開原材料供應商資料,聲稱這些供應商全部不在香港,政府已協議不會公開對方身分,「講咗會搞到人哋冇得營運」。不過,創科局長薛永恒昨早出席商台節目訪問後向傳媒表示HKRITA已取得物料供應商同意,將分享物料供應商資料。

前稱全部不在港 4供料商3為本地公司

HKRITA昨午公開4間物料供應商的名字,包括「益成無紡布有限公司」、「 Argaman Technologies Ltd. 」、「溢達集團」和「 Y and K Textiles Ltd. 」(中文名為華基紡織有限公司),這些供應商負責提供重用口罩中6層共5種物料,其中3間是香港公司。HKRITA表示,這5種物料有特殊技術規格,是中心在2月能找到可提供各項物料的唯一供應商。HKRITA主席楊敏賢同為溢達集團的副董事長,HKRITA表示,事先有徵求創新科技署長批准以成本價向溢達採購,而楊亦有向董事會申報利益。

溢達稱楊敏賢沒參與銅芯決策

溢達集團表示,HKRITA在採購原材料時與集團銷售部直接聯絡,表示遇到極大困難,最終集團決定以成本價向HKRITA供應用以製作口罩貼臉部分紗布共45萬碼,總額約380萬元。溢達表示,楊敏賢在2月底HKRITA的董事局會議上申報利益,她並沒有參與任何與銅芯口罩相關的討論和決策。

除了溢達,益成無紡布和華基紡織均為香港註冊公司。益成董事楊自然是青海省政協委員及香港福建希望工程基金會的榮譽主席。至於Argaman Technologies是一間以色列紡織科技公司。

截至昨晚9時,已有近268萬人登記領取銅芯口罩。創科局長薛永恒昨早在商台《政經星期六》表示,明白坊間對口罩的專利和得獎過程有不同意見甚至誤解。他承認有關口罩的技術改良「我哋無講清楚」,「經一事長一智」。

薛永恒:倘招標 今日仍未有貨派

被問是否需要為令到市民擔憂而致歉,以及如何回應外界質疑吸入銅物料會影響健康,薛說今次計劃目的是向全民提供口罩,過程中可以透過提供更多資料予市民,令大家明白當中困難。對於口罩沒有公開招標,薛稱回想當時情况,仍認為「應該這樣做,否則今日仍然沒有有口罩供應給市民」。

明報記者

(抗疫新階段)