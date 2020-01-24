走過SARS 醫生媽媽再入Dirty Team 分別3星期 15歲子由啜泣到理解

如今更珍惜相處時光

今年1月底，本港出現首宗確診，各醫院也要準備接收病人。大埔那打素醫院兒童及青少年科在大年初二抽籤，決定醫護進入隔離病房的次序，蔣珮琼抽到1號，部門一旦收到確診者，她便是首個入隔離病房工作的人，「第一樣想到兒子，如果個肺炎殺傷力很大，令我不能和家人一起，我兒子會如何？」

蔣珮琼是單親媽媽，與15歲兒子和71歲母親同住，抽籤後也不敢即時告訴家人，「過了兩周，疫情一直發酵，覺得不可以再隱瞞下去」。由於怕家人擔心，她在一次吃飯後，故意輕描淡寫說自己之後可能要入隔離病房，經歷過SARS的母親沒大反應，只是問「執咗行李未」，但SARS後才出生的睿泰丟下碗筷跑入房間啜泣。睿泰說：「覺得疫情不尋常，好擔心媽媽，也嬲她對入隔離病房過於樂觀。」他之後一周都不理睬媽媽。

收拾行李 子想擁抱遭外婆制止

最終部門在3月20日首度接收確診者，事出突然，蔣珮琼於21日在隔離病房工作一日，下班後才回家收拾行李搬到酒店，「臨別」之時，睿泰想擁抱媽媽，但被外婆制止了，蔣珮琼拿着行李一個人離家，「當時真的感受到分離的滋味」。但她希望可給兒子和較年輕的醫護樹立榜樣，故未曾想過退出。

蔣珮琼最終在隔離病房工作兩周，再在酒店住了1星期，連續3周不能見親人，只能透過電話和家人聯絡，「一個人回到酒店後是最難受的時間，想起家人，不知兒子在家是否搞得掂」。她甚至想過若自己身故，家中有否足夠資源供書教學；而兒子在那段時間也很生性，自覺地上網學習、做功課，令她放心，但有時外婆投訴睿泰太晚睡，蔣珮琼就透過電話遙距管教。

睿泰說，媽媽在隔離病房的日子，他每日都關注疫情新聞，明白醫生在這場疫情當中的付出，對媽媽的感覺由最初擔心和生氣，逐漸變成理解。他說，媽媽不在家的日子，有時不懂做功課也想問她，但想起媽媽在病房拼搏，不願打擾，靠自己花多些時間思量，終也完成功課。

與七旬母親經歷兩場大疫症

疫情回落，蔣珮琼重返家中，兩母子更珍惜相處時光，她說以往只着重照顧兒子起居飲食，但今次發現兒子對自己也有很多情緒依賴，希望以後兩人多聊天，也希望疫情不要再爆發。

蔣珮琼在SARS時任實習醫生，也曾入「Dirty Team」，當時未生子，工作沒顧慮，但她母親卻夜不安寢，不時要堅持親自送物資到醫院宿舍給女兒。今次是母親陪她經歷的第二場大疫症，蔣醫生說，母親即使擔心，都不願表露出來，以免令女兒擔心，但會透過種種細節關心，「有時我到家門口取物資，媽媽會提前做飯盒讓工人遞給我；見到我瘦了，又會找來半打雞精給我喝」。

明報記者

（抗疫新階段）