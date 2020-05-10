新冠病毒可攻心 港病人未見明顯

港大心臟科臨牀教授蕭頌華表示，病毒可能影響血管，從而引致心臟病發；亦不排除病毒直接影響心臟導致心肌炎。他說上述情况在流感患者中常見，但SARS及MERS等冠狀病毒對心肌的影響暫不清楚，或因醫學界「睇漏眼」，未留意到心臟肌肉蛋白指數變化。

他說，醫學界留意到武漢爆疫時，部分人心肌蛋白指數高於正常水平99%（範圍為0至100%，超過99%屬指數高），顯示心臟肌肉損傷，該批患者較其他人多用人工心肺及入深切治療部。

他補充，本港約9％至10%患者指數偏高，但沒明顯心臟損傷病徵，基於感染控制及個人防護裝備有限，未有為病人進一步檢查，而各地暫沒跟進病徵不明顯的患者，故「診斷精準度低了一點」。

港大心臟科名譽臨牀助理教授譚礎璋認為，患者存活及復原程度視乎當地醫療系統承受能力，他不評論公立醫院是否有足夠人工心肺，但稱英國首相約翰遜病重，在深切治療部獲支援式治療，結果跨過鬼門關，故本港需控制疫情，以防醫療系統崩潰，才能確保病重者能獲適當支援治療。

陳肇始：研主動檢測高危群組

包括院舍工友巴士的士司機

此外，食物及衛生局長陳肇始在Now節目《大鳴大放》稱，政府會居安思危，正研究主動為高危群組驗病毒，例如安老和殘疾院舍的院友和員工、巴士及的士司機、收銀員等，以找到隱形患者。她解釋，主要會檢測需接觸大量人群的群組，但檢測人數、優次需視乎檢測能力。她說除了醫管局和衛生署，盼港大、中大和私營市場都可擴大檢測力，應付長遠需要。

（抗疫新階段）