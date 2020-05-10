母親節前夕花墟重見熱鬧 餐廳預訂爆滿

花店：減價一成 生意額平去年

旺角花墟昨午約3時人山人海，當中不乏一家大小買花慶祝母親節，店員都忙於紮花。花店「繽紛盛放」品牌經理連先生說，疫情開始後少了人外出，生意比去年同期差了20%，但目前疫情緩和，加上今日母親節，近日人流比去年母親節前更多，「市民消費意欲這一兩日明顯上升，生意額和去年同期差不多。感覺上人流比去年好似更多，可能因為無旅行去」。

他說，鮮花來貨價減了，加上預計需求下降，故零售價比去年約減一成。他又說，今年母親節都是康乃馨最暢銷，但多了人選購更貴的進口康乃馨，「顏色豐富一點，例如有淺紫色、香檳色、酒紅色等」，10支賣65至70元，來自內地的康乃馨則售約45元10支。

食肆：生意回復疫前九成

花墟附近的「名寶石餐廳」昨亦人頭湧湧，下午約20多人排隊。餐廳經理葉先生說，自從放寬食肆每枱最多可坐8人後，「開始多了好多人，我們這兩三晚訂枱已滿，明天（今日母親節）午餐晚餐時段同樣已滿」。他又稱，疫情下生意額減半，近日「慢慢上來，回復了九成生意」。該餐廳去年母親節做了10多萬元生意，今年沒調整價格，一如往年按平日餐牌，每道菜式加10元。餐廳設160個座位，他預計在食肆防疫限制下，有五分之一的座位不能用，生意額可能因此減少五分之一，但他仍表示滿意。

市民：不憂人多 戴口罩已安全

市民林先生一家三口昨午到名寶石餐廳用膳慶祝母親節，林太說夫婦從拍拖開始已光顧此餐廳，至今20多年。她說喜歡餐廳食物質素穩定，加上有見疫情緩和，較放心外出用餐，一家三口昨消費約700元。市民陳太與丈夫昨排「隊尾」，預計要等約40分鐘才能入座，陳太表示不擔心人多有風險，認為餐廳衛生措施足夠，戴上口罩便已安全。

（抗疫新階段）