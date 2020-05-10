怕疫延入院 急性心肌梗塞死亡率倍增 病發求醫時間長2.9倍 有患者拖10小時

港大心臟科臨牀教授蕭頌華及心臟科名譽臨牀助理教授譚礎璋的團隊，以醫管局1月25日啓動「緊急應變級別」為界線，分析疫情爆發前後到瑪麗醫院的心肌梗塞患者數據。

院內等候做手術時間多26分鐘

其中一個研究分析1月25日至2月10日到瑪麗求醫的7名急性心肌梗塞患者，當中6人在辦公時段到達，7人由病發至抵達急症室需318分鐘、即5.3小時（中位數，下同），比疫情前的82.5分鐘長2.9倍。疫情下，病人由入急症室至接受「通波仔」手術需110分鐘，由到心導管室至通波仔需33分鐘，分別長了約26和13分鐘（見表）。

另一研究則對比在爆疫前後入院的心肌梗塞患者狀况，分別有85及64人。疫情前有52.8%在病發後不多於3小時到急症室，疫情下比例減半，至25.9%；以往27.8%在病發12小時或以上才求醫，疫情下增至40.7%。病情方面，疫情下有8人（12.5%）在院內死亡，「當中有人接受治療後心臟衰竭死亡」，而以往院內死亡率僅5.9%。

通波仔前停心跳 醫生指獲救幸運

譚礎璋表示，急性心肌梗塞患者一般會心臟痛、血壓低等，心肌通常在病發後3小時「壞得很快」，逾12小時甚至「壞得七七八八」，要把握「黃金12小時」通波仔。他說，首個研究的7名疫下求診患者中，一人病發後約8至10小時才求醫，當時三條大動脈有兩條閉塞，分別塞了99%及100%，到即將通波仔時，其心臟突然停頓，幸醫護及時施心肺復蘇術，並為其安裝人工心肺，患者留醫兩三周後出院，他形容患者幸運，以往「10個未必有9個」同類患者能存活；另7人中有3人要安裝主動脈球囊泵；全部人可康復出院。

有人堅拒赴急症室 終返魂乏術

譚補充，即使能出院，若相隔較長時間才接受治療，會加劇病情，嚴重者或只能回復至原本五六成的心臟功能。他說心臟肌肉多血管，如長時間缺血會令心肌壞死，無力泵血至其他器官，外國甚至開始出現心臟穿孔的嚴重情况，「就算救到個心，都救不到腦部、腎臟等其他器官」，曾有患者憂染疫而不到急症室，即使私家診所撰寫轉介信，患者亦不肯求醫，最終心臟停頓，送院不治。至於院內治療時間延長，他說與醫護詢問病人接觸史、穿著保護裝備需時有關。

醫護問接觸史穿保護裝費時

蕭頌華說，以往患者即使胃痛，都以為是心臟有問題，現時病人會認為心臟痛只是胃痛而延誤治療。他說患者擔心感染而不到醫院無可厚非，但呼籲勿忽視病情，延誤求診既增加治療難度，死亡率亦會上升。

醫管局發言人表示，公立醫院雖削減非緊急服務，但緊急服務維持正常，包括創傷、急性心肌梗塞、中風等患者抵院後會獲得第一時間救治。至於非緊急服務，局方會平衡感染控制、人手調配及保護裝備數量等，逐步恢復。

明報記者 許芳文

（抗疫新階段）

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