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2020年5月9日星期六
港聞二
涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
私吞冰毒案再拘兩警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
9•29衝突 再多兩人控暴動
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
港大研究：3藥混用清毒快四成
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
櫃位裝玻璃分隔職員買家
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女
行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業
父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
研放寬探病 康復醫院或先行
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【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
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