研放寬探病 康復醫院或先行

因應新型冠狀病毒疫情，公立醫院自今年1月底開始取消探病，立法會衛生事務委員會昨開會，多名議員關注醫管局何時恢復探病。建制派陳凱欣表示，現時確診者主要在10多間醫院留醫，但全港所有公立醫院都不能探病，詢問何時恢復探病安排。民主黨黃碧雲亦關注，若病人家屬戴口罩、做好保護措施，能否安排探病。

鍾健禮表示，見到病人家屬不能探病的消息感心痛，強調因應疫情才有相關安排，但亦有家屬獲恩恤安排探病，例如末期病患和小朋友的家屬。鍾表示，醫管局正研究恢復探病的安排，或先在康復醫院推行，不過要限制人數、探病時間，而訪客亦要登記。他未有正面回應何時會放寬探病，僅稱若疫情維持現時狀况，無本地個案、醫院亦無爆發，會盡快推行。

葵青康健中心支援新冠出院者

另外，衛生服務界李國麟關注，當局對曾經感染新型冠狀病毒的出院者會提供甚麼支援。陳肇始回應稱，政府即將在葵青地區康健中心支援出院者，包括解釋病理和感染控制、心肺功能康復、情緒支援、營養補給、抗疫藥物諮詢等等，而上月底起出院者亦可以在中醫診所獲得最多10次的免費中醫內科門診服務。