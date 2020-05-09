港聞

港聞二

研放寬探病 康復醫院或先行

【明報專訊】醫管局自1月底啟動「緊急應變級別」，公立醫院取消探病安排，醫管局質素及安全總監鍾健禮昨表示，正研究放寬探病安排，若疫情維持在現時水平，或在康復醫院先推行，但要考慮風險管理，包括限制人數、探病時間及訪客要登記。此外，食物及衛生局長陳肇始表示，將在葵青地區康健中心為新型冠狀病毒出院者提供支援。

因應新型冠狀病毒疫情，公立醫院自今年1月底開始取消探病，立法會衛生事務委員會昨開會，多名議員關注醫管局何時恢復探病。建制派陳凱欣表示，現時確診者主要在10多間醫院留醫，但全港所有公立醫院都不能探病，詢問何時恢復探病安排。民主黨黃碧雲亦關注，若病人家屬戴口罩、做好保護措施，能否安排探病。

鍾健禮表示，見到病人家屬不能探病的消息感心痛，強調因應疫情才有相關安排，但亦有家屬獲恩恤安排探病，例如末期病患和小朋友的家屬。鍾表示，醫管局正研究恢復探病的安排，或先在康復醫院推行，不過要限制人數、探病時間，而訪客亦要登記。他未有正面回應何時會放寬探病，僅稱若疫情維持現時狀况，無本地個案、醫院亦無爆發，會盡快推行。

葵青康健中心支援新冠出院者

另外，衛生服務界李國麟關注，當局對曾經感染新型冠狀病毒的出院者會提供甚麼支援。陳肇始回應稱，政府即將在葵青地區康健中心支援出院者，包括解釋病理和感染控制、心肺功能康復、情緒支援、營養補給、抗疫藥物諮詢等等，而上月底起出院者亦可以在中醫診所獲得最多10次的免費中醫內科門診服務。

上 / 下一篇新聞

涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
私吞冰毒案再拘兩警
私吞冰毒案再拘兩警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕
IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
9•29衝突 再多兩人控暴動
9•29衝突 再多兩人控暴動
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
港大研究：3藥混用清毒快四成
港大研究：3藥混用清毒快四成
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
櫃位裝玻璃分隔職員買家
櫃位裝玻璃分隔職員買家
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女
搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女
行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業
行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業
父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁
父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款