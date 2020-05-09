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普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心

【明報專訊】一張單程機票，去年5月底引領路透社駐台灣攝記蕭文超回港，原本只為採訪六四晚會，未料留港大半年見證香港最動盪的日子，更為他帶來新聞界最高榮譽的普立茲獎，他難忘在中大經歷子彈橫飛，連曾任戰地記者的同事亦驚恐痛哭，蕭文超就在煙霧瀰漫中拍下其中一張得獎作品，「能夠獲得普立茲獎係一個好大嘅榮譽，但作為香港人，我冇辦法喺一個對大家有傷害嘅運動講自己覺得開心」。

明報記者 黃詩雅

「當初因為自己坐唔定，鍾意周圍走，唔想被困寫字樓裏面，所以選擇咗讀攝影」，蕭文超18歲完成職業訓練課程後入行，先後在《新報》及《成報》任攝影記者，2009年起加入路透社。與團隊憑拍攝反修例示威系列奪得普立茲獎突發新聞攝影獎，他形容獲獎感受很複雜，「作為傳媒工作者，能夠獲得普立茲獎係一個好大嘅榮譽，可能係好多工作者一生人嘅追求。但作為香港人，身在呢個故事之中，好多人喺裏面受傷，我冇辦法喺一個對大家有傷害嘅運動講自己覺得開心」。

難忘中大戰場 每秒聽到子彈飛

在中大碩士畢業的蕭文超，難忘去年11月用鏡頭見證母校淪為戰場，「好震撼，喺中大見到好多學生，佢哋個樣好細個，然後佢哋製造緊汽油彈，一車車推去二號橋做防線，喺唔應該有咁大示威發生嘅地方，準備抵擋警察」，當晚二號橋煙霧瀰漫，「全晚大家都係踎喺度影，因為企起身一定會中（彈）」。蕭文超是少數選擇蹲在前線的記者，「嗰晚警察放嘅橡膠子彈係好密集，每一秒鐘你都聽到有子彈喺側邊飛過，每一分鐘見到有人受傷被人抬走」。

當晚曾到阿富汗任戰地記者的美國籍同事不幸受傷，左胸上方被橡膠子彈射中，亦被水炮車射中催淚水劑，蕭文超暫且放下攝影工作，扶同事到體育館休息，其間肩膊亦被橡膠子彈射中，「佢不斷喊，同我講佢好驚、唔知點算，我就陪住佢，捉住佢隻手，然後畀咗幾個擁抱佢，我見到佢打電話畀屋企人，話自己中咗催淚水，好痛」。

中彈中水炮 戰地記者亦驚哭

2014年佔領運動蕭文超亦在場，他認為當時的示威程度遠不及反修例，去年示威者的裝備明顯有增加，「傘運時警察所做嘅措施都還可以，唔算太過分，但去到反送中，見到好多警察一啲行動過咗火，佢哋拘捕咗示威者之後會施行武力，壓制佢」。

「傘運警未太過分 反修例過火」

作為團隊中唯一的港人，照顧外籍同事是蕭文超的工作之一，「即使我唔影相都要make sure（確保）佢哋安全」，他亦會在遊行前帶同事到現場考察，提醒他們易起衝突的位置及注意事項，另要照顧他們起居飲食、交通住宿等，「反送中期間基本上冇休息過」。直至11月底理大衝突完結，蕭文超才正式休假。下月是反修例運動一周年，蕭文超相信示威會持續，他亦會留港緊守崗位，繼續用鏡頭見證歷史。

相關字詞﹕中大二號橋 反修例運動 路透社 普立茲獎 蕭文超

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