染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判

辯方求情稱沒用暴力

案情顯示曾推撞事主

被告張柏麟（Benjamin Ulrich Chamberlain）現年33歲，他承認兩項與16歲以下男子作出同性肛交罪，以及1項發布兒童色情物品罪。法官表示，雖然辯方求情指被告沒對事主使用暴力，惟案情顯示事主曾拒絕與被告肛交，被告亦曾推撞事主。

法官又留意到，事主未被驗出患上愛滋病，而患有梅毒的被告亦已於2018年7月治癒，遂要求再為男童索取最新的醫療報告，故將案件押後判刑，其間一同索閱被告的心理報告。

案情指出，被告在Instagram開設名為「M2M Massage（男對男按摩）」的帳户，並結識當時年僅14歲、就讀中二的事主X，邀請他免費接受按摩。X同意，於2018年7月29日前往被告寓所，兩人一同洗澡，其間被告與X肛交。隨後被告替X按摩時，又再與他肛交。

事主裸照被放上網 沒染愛滋

X在過程中多次反抗，大叫「不好」及直呼痛楚，惟被告照做甚至沒有用安全套。兩人事後繼續來往，X於同年8月27日再到被告寓所。被告再次與X肛交，更強迫X替他口交。

後來，X在朋友告知下得悉，他替被告口交的照片被上載互聯網，事件終由X父親報警。警方在被告手機檢獲35張照片及3影片，包括X祼照及兩人肛交片段。被告則在警誡下指，他案發前已確診愛滋病，惟他對事主一見鍾情，故不能自控地與事主肛交，但強調事主自願。

【案件編號：HCCC 390/19】