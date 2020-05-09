律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦

「不會只得我lobby」

彭韻僖於電郵中呼籲支持律師會保持非政治 （apolitical），指香港正值艱難時候，需有能力的律師加入律師會，並推薦現任理事羅睿德、莊偉倫及其禮律師行合伙人馬康利（Simon McConnell）、趙國賢律師事務所合伙人龔海欣及蕭鎮邦律師行顧問律師嚴坤穎。她稱若未能出席會員大會，可將授權票交予她。

彭韻僖回應稱，以往也會向相熟朋友推薦心水候選人，認為名單中的「幾個朋友有能力、有心」，指自己只向數百名會員發電郵。她續說，律師會一直十分低調，是次選舉卻動員到傳媒力量，「弄得像立法會選舉似的」。

「開明派」候選人稱遭抹黑

「開明派」名單候選人彭皓昕稱，今次選舉提早讓會員下載授權票及郵寄票，不少會員仍未認識團隊，故選情已「告急」，昨去信彭韻僖，望可安排會面，與會員互相了解彼此期望。

另外，「開明派」團隊的蔡穎德、陳嘉豪及黃耀初昨在facebook稱被抹黑，澄清陳嘉豪及黃耀初並非反修例義務律師，蔡穎德亦沒於網上討論區控制輿論，認為選舉應公正且不受干擾，敦促同工投票前認真考慮候選人政綱。