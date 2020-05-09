父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁

被告9次案底 曾襲擊長女

報稱菜販的被告昨承認兩項企圖強姦、5項強姦和1項虐兒罪。案發於2011年9月至2018年9月。三姊弟現年介乎13至15歲，控方庭上透露，他們目前由保良局照顧。被告有9次案底，其中一次涉於2013年襲擊長女Y，當時被判感化令。

官關注目擊過程幼子心理狀態

法官張慧玲稱，被告作為父親，理應照顧和養育子女，惟被告多次嘗試強姦年幼的親生女兒，令人震驚。張官又特別關注曾目擊強姦過程的幼子現時的心理狀態，形容令人難以置信。

張官指出，雖然3名子女為被告撰寫求情信，聲稱已原諒父親，惟質疑信中內容並非出自真心，反問「寫求情信是否等如真正的原諒？」張官又指出，被告行為嚴重違反誠信，更沒使用避孕套，揚言被告將面對長時間的監禁。

獨力照顧3子女 幼女6歲起遭性侵

案情指，被告與妻子2009年分開，妻子往內地居住後，被告開始獨力照顧大女兒Y、二女兒X和幼子Z。被告自2011年開始嘗試強姦年僅6歲的X，以及在X年約9至11歲時5度強姦她。當年6至7歲的Z曾目睹事件，惟被告向Z說「唔關你事」後，便繼續性侵犯X。

被告曾兩度向X提供500元，並稱將盡力買X想要的東西。直至X於11歲時月經來潮，被告因害怕女兒懷孕才停手。

長女被打告知教會揭發

另外長女於2018年9月就參加學校活動與被告發生爭執，其間遭被告拳摑、用衣架打肩、扯頭髮，以及腳踢胸口。X將事件告知教會朋友，牧師知悉事件後決定報警。被告於2018年10月被捕，警誡下曾承認兩度與X性交，以及襲擊Y。

【案件編號：HCCC405/19】