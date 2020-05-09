港聞

港聞二

父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁

【明報專訊】49歲單親父親自女兒6歲起，涉多次在家中強姦對方，甚至向目擊的幼子稱「唔關你事」後繼續侵犯。父親至女兒月經來潮，因害怕對方懷孕始停止侵犯。父親昨在高院承認強姦、企圖強姦和虐兒共8罪，法官特別關注目擊強姦過程的幼子的心理狀况，形容令人難以置信；對於被告3名子女替被告撰寫求情信，法官反問「是否等於真正的原諒？」，並揚言被告將面對長時間監禁，但會押後判刑至本月29日，先索取被告和其子女的心理報告。

被告9次案底 曾襲擊長女

報稱菜販的被告昨承認兩項企圖強姦、5項強姦和1項虐兒罪。案發於2011年9月至2018年9月。三姊弟現年介乎13至15歲，控方庭上透露，他們目前由保良局照顧。被告有9次案底，其中一次涉於2013年襲擊長女Y，當時被判感化令。

官關注目擊過程幼子心理狀態

法官張慧玲稱，被告作為父親，理應照顧和養育子女，惟被告多次嘗試強姦年幼的親生女兒，令人震驚。張官又特別關注曾目擊強姦過程的幼子現時的心理狀態，形容令人難以置信。

張官指出，雖然3名子女為被告撰寫求情信，聲稱已原諒父親，惟質疑信中內容並非出自真心，反問「寫求情信是否等如真正的原諒？」張官又指出，被告行為嚴重違反誠信，更沒使用避孕套，揚言被告將面對長時間的監禁。

獨力照顧3子女 幼女6歲起遭性侵

案情指，被告與妻子2009年分開，妻子往內地居住後，被告開始獨力照顧大女兒Y、二女兒X和幼子Z。被告自2011年開始嘗試強姦年僅6歲的X，以及在X年約9至11歲時5度強姦她。當年6至7歲的Z曾目睹事件，惟被告向Z說「唔關你事」後，便繼續性侵犯X。

被告曾兩度向X提供500元，並稱將盡力買X想要的東西。直至X於11歲時月經來潮，被告因害怕女兒懷孕才停手。

長女被打告知教會揭發

另外長女於2018年9月就參加學校活動與被告發生爭執，其間遭被告拳摑、用衣架打肩、扯頭髮，以及腳踢胸口。X將事件告知教會朋友，牧師知悉事件後決定報警。被告於2018年10月被捕，警誡下曾承認兩度與X性交，以及襲擊Y。

【案件編號：HCCC405/19】

相關字詞﹕高等法院 虐兒罪 強姦親女 單親家庭

上 / 下一篇新聞

涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
私吞冰毒案再拘兩警
私吞冰毒案再拘兩警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕
IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
9•29衝突 再多兩人控暴動
9•29衝突 再多兩人控暴動
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
港大研究：3藥混用清毒快四成
港大研究：3藥混用清毒快四成
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
櫃位裝玻璃分隔職員買家
櫃位裝玻璃分隔職員買家
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女
搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女
行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業
行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
研放寬探病 康復醫院或先行
研放寬探病 康復醫院或先行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款