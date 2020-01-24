港聞

港聞二

行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業

【明報專訊】政府上月「大換班」，有5名新局長上場。根據政府昨日更新的行政會議成員個人利益登記冊，財經事務及庫務局長許正宇除與家人聯名擁有兩個跑馬地單位，亦披露他通過BVI公司買賣一個貝沙灣單位及持有另一個單位出租。本報查冊顯示該出租單位位於禮頓山，2013年以2460萬元購入。而創科局長薛永恒的妻子及家人持有一個觀塘區的單位出租，政制及內地事務局長曾國衞則申報有一個位於東莞的單位。

兩物業一已賣一收租

國務院上月22日同時公布5名新局長名單，當中原金發局行政總監許正宇接掌財庫局。昨日公開的利益申報中，許正宇申報除擁有跑馬地樂陶苑及嘉崙臺物業一半業權外，自己亦持有BVI公司Paradise City Holdings Limited的股份，該公司先後於2007及2010年以850萬元及2460萬元，購入位於貝沙灣及禮頓山的單位，其中貝沙灣單位於2013年以1288萬元售出，帳面賺438萬元。禮頓山單位則仍由該公司持有，許申報稱用作出租。

曾國衞東莞擁物業

分別由機電工程署長及入境處長晉身問責官員的薛永恒及曾國衞在本港均無物業。薛永恒申報由妻子余雪萍及家人持有一個位於觀塘區的單位出租。曾國衞表示擁有一個位於東莞的物業自用。早已是問責班子成員的新任民政事務局長徐英偉及調任公務員事務局長的聶德權，其利益申報與調動前的一樣，徐擁有一個又一居單位，而聶則與妻子在本港、內地及英國持有物業。

上 / 下一篇新聞

涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
私吞冰毒案再拘兩警
私吞冰毒案再拘兩警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕
IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
9•29衝突 再多兩人控暴動
9•29衝突 再多兩人控暴動
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
港大研究：3藥混用清毒快四成
港大研究：3藥混用清毒快四成
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
櫃位裝玻璃分隔職員買家
櫃位裝玻璃分隔職員買家
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女
搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女
父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁
父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
研放寬探病 康復醫院或先行
研放寬探病 康復醫院或先行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款