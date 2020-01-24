行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業

兩物業一已賣一收租

國務院上月22日同時公布5名新局長名單，當中原金發局行政總監許正宇接掌財庫局。昨日公開的利益申報中，許正宇申報除擁有跑馬地樂陶苑及嘉崙臺物業一半業權外，自己亦持有BVI公司Paradise City Holdings Limited的股份，該公司先後於2007及2010年以850萬元及2460萬元，購入位於貝沙灣及禮頓山的單位，其中貝沙灣單位於2013年以1288萬元售出，帳面賺438萬元。禮頓山單位則仍由該公司持有，許申報稱用作出租。

曾國衞東莞擁物業

分別由機電工程署長及入境處長晉身問責官員的薛永恒及曾國衞在本港均無物業。薛永恒申報由妻子余雪萍及家人持有一個位於觀塘區的單位出租。曾國衞表示擁有一個位於東莞的物業自用。早已是問責班子成員的新任民政事務局長徐英偉及調任公務員事務局長的聶德權，其利益申報與調動前的一樣，徐擁有一個又一居單位，而聶則與妻子在本港、內地及英國持有物業。