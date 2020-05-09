搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女

持雙程證因疫滯港 為生計打工

墮樓25歲工人吳永杰，為內地人，在內地從事搭棚工作多年，懷有4個月身孕妻子及1歲女兒則為本地人。因應疫情，吳早前持雙程證來港後無法回內地，一直留港照顧妻女，惟經濟關係需在外工作。吳妻曾勸「太辛苦就唔好做」，但吳仍稱「捱頂到」。吳妻說，意外後接獲電話通知老公遇意外，惟與女兒趕往醫院了解時他已「無咗呼吸」。將來仍要照顧女兒與未出生的孩子，故無法尋找工作，對前景感到徬徨。

現場為荃灣柴灣角街84號順豐工業中心，昨午1時許，吳約於27樓外牆棚架工作時意外墮下，壓毁部分棚架，重傷昏迷倒卧4樓棚層平台，身上繫有安全帶。消防接報到場展開拯救，小心翼翼將吳移至抬牀，再運至地面交由救護車送院，拯救期間亦有搭棚工友從旁協助，拯救過程約1小時。據了解，大廈於上周展開搭棚工程。警方事後封鎖現場展開調查，有部分棚架沾有血漬，初步調查事件無可疑，暫列有人從高處墮下案處理。