港聞

港聞二

搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女

【明報專訊】荃灣昨發生奪命工業意外。一名雙程證搭棚男工昨午於柴灣角街大廈外牆棚架工作時，由高處墮下至4樓竹棚平台昏迷，由消防協助拯救，再由救護車送院治理，惟搶救後傷重不治。警方將循僱用非法勞工的方向調查，不排除有僱主被捕。勞工處已就意外起因展開深入調查。

持雙程證因疫滯港 為生計打工

墮樓25歲工人吳永杰，為內地人，在內地從事搭棚工作多年，懷有4個月身孕妻子及1歲女兒則為本地人。因應疫情，吳早前持雙程證來港後無法回內地，一直留港照顧妻女，惟經濟關係需在外工作。吳妻曾勸「太辛苦就唔好做」，但吳仍稱「捱頂到」。吳妻說，意外後接獲電話通知老公遇意外，惟與女兒趕往醫院了解時他已「無咗呼吸」。將來仍要照顧女兒與未出生的孩子，故無法尋找工作，對前景感到徬徨。

現場為荃灣柴灣角街84號順豐工業中心，昨午1時許，吳約於27樓外牆棚架工作時意外墮下，壓毁部分棚架，重傷昏迷倒卧4樓棚層平台，身上繫有安全帶。消防接報到場展開拯救，小心翼翼將吳移至抬牀，再運至地面交由救護車送院，拯救期間亦有搭棚工友從旁協助，拯救過程約1小時。據了解，大廈於上周展開搭棚工程。警方事後封鎖現場展開調查，有部分棚架沾有血漬，初步調查事件無可疑，暫列有人從高處墮下案處理。

上 / 下一篇新聞

涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
私吞冰毒案再拘兩警
私吞冰毒案再拘兩警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕
IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
9•29衝突 再多兩人控暴動
9•29衝突 再多兩人控暴動
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
港大研究：3藥混用清毒快四成
港大研究：3藥混用清毒快四成
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
櫃位裝玻璃分隔職員買家
櫃位裝玻璃分隔職員買家
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業
行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業
父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁
父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
研放寬探病 康復醫院或先行
研放寬探病 康復醫院或先行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款