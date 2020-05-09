港聞

港聞二

衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議

【明報專訊】政府向全民派發可重用口罩，稱作平日防護之用。衛生防護中心總監黃加慶昨早稱，衛生署沒參與重用口罩的工作；創科局常任秘書長蔡淑嫻昨午稱，曾諮詢衛生署有關健康建議。另外，外界關注口罩內的氧化銅會否釋出納米粒子影響用家健康，香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）昨稱口罩夾層內的「微粒銅」比納米大很多。

稱非醫學用途

陳肇始：去醫院宜用外科罩

食衛局長陳肇始昨與多名官員及醫管局代表到立法會出席衛生事務委員會會議時，都戴上外科口罩。醫學界議員陳沛然在會上詢問，若市民戴上重用口罩，一旦被飛沫噴到，應如何消毒及如何有效抑制新冠病毒。

陳肇始回應稱：「重用口罩不是醫學用途，是一般用途，如果是去醫院，或在醫療機構，我們都建議用適用的口罩，例如外科口罩、N95和其他保護衣等。」黃加慶則說，衛生署沒有參與重用口罩工作，不太清楚如何消毒。

研發中心稱銅不會吸入人體

蔡淑嫻在下午的記者會稱，衛生署無參與有關工作，但局方曾與衛生署接觸，諮詢有關健康的建議，例如重用口罩供市民用於社區平日防護，而不是醫學用途，另亦不適合嬰兒佩戴。

近日社會關注重用口罩內的氧化銅會否釋出納米粒子，構成健康隱患。HKRITA行政總裁葛儀文稱，口罩中有兩層有銅，而後面有濾芯，接觸不到人體，強調「大過納米很多，吸收不到」。至於口罩外層的深色線，葛稱是以氧化銅線做，「很穩定，洗到爛都有防菌作用」。

科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑說，若氧化銅小如納米，吸入肺部，或會產生基因毒性及細胞毒性；但他亦指出，若氧化銅非納米粒子，危險程度不高，因口罩不織布可阻隔。

（抗疫新階段）

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