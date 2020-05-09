港聞

港聞二

認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版

【明報專訊】政府向全港市民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，聲稱口罩的專利設計由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）開發，但該款口罩採用的「以銅防菌」技術，並非獲得專利及獎項的「弱磁場防污染」技術。HKRITA行政總裁葛儀文解釋，新設計的口罩是日內瓦得獎口罩的「改良版」，結構上同樣採用6層多功能防菌設計，所以兩者屬於「同一產源」，新口罩的重洗次數由20次增至60次。

陳淑莊：險違犯《商品說明條例》

昨日立法會財委會上，多名民主派議員質疑全民派發的口罩貨不對辦。民主黨林卓廷關注「政府是否被生產商誤導，還是生產商自己搞錯」；公民黨陳淑莊認為兩種技術「南轅北轍」，「如果是商品便違犯了《商品說明條例》，幸好現在是免費」。

創科局長薛永恒回應稱，回顧過程非盡善盡美，政府要構思如何在疫情下盡快提供符合標準的口罩，若使用獲獎的「弱磁場」技術，只能清洗20至30次，不能達標，故HKRITA加以改良，令清洗次數增至60次，「不會因為專利而不改善口罩設計」。

稱改良後可清洗次數倍增

葛儀文昨午出席記者會時亦強調兩款口罩同源。他解釋，銅芯抗疫口罩沒有採用「弱磁場防污染」技術，是因為口罩內的「磁貼」在清洗後會變得不穩定，重覆清洗會減弱功能，達不到預期效果，故將弱磁場的抗菌層抽起，換成氧化銅紗綿與棉織成的布，亦具抗菌功能。葛又補充，獲獎口罩產生的知識產權，除磁石外，還有6層結構；他說新口罩都有知識產權，但建基於獲獎口罩，故他指「銅芯抗疫口罩」屬「改良版」。

葛儀文稱，銅芯抗疫口罩經測試具ASTM一級防護標準，不過未做抗菌測試，因為生產口罩期間處於疫情高峰期，找不到實驗室測試。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕創新及科技局 香港紡織及成衣研發中心 銅芯抗疫口罩

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