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創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標

【明報專訊】政府周二（5日）公布向市民派發可重用口罩後引發多項爭議，包括政府被指未有招標，以及口罩採用技術與原先聲稱有異等。事隔3日，政府昨聯同統籌「銅芯抗疫口罩」項目的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）召開記者會解釋，創科局常任秘書長蔡淑嫻承認敏感度不足，但不認同在口罩設計上誤導公眾，又稱現時回想若能盡早詳細解釋，便不會出現「誤會」。她預計政府可於今年8月公開採購口罩的帳目，又表明往後口罩會以招標形式採購。

明報記者

創科局表示，截至昨晚8時，「銅芯抗疫口罩」網上登記系統共收到超過92萬宗登記，涵蓋的總登記人數超過252萬。

創科局常任秘書長蔡淑嫻昨在記者會稱，銅芯抗疫口罩項目現時尚欠數十萬個小童口罩未製成，預計可於本月底完成，下月派畢，而局方亦已要求HKRITA整理帳目，預計8月會公開。對於政府連日被指涉及8億元的口罩項目未有招標，蔡淑嫻昨稱有跟足政府採購程序，亦獲得內部批准，但可重用口罩日後若再需派發，如濾芯等物資會以招標形式採購。

不公布生產商資料 局長常秘說法有出入

政府自周二公布全民派發口罩以來爭議不斷，由最初未有公布生產商資料，到前日表示徵求生產商同意後才披露相關資料，惟政府高層向外交代原因的說法有出入。周二創科局長薛永恒表示基於商業原因，擔心購買原材料會被「截糊」，故最初未有披露生產商背景；但蔡淑嫻前日接受電台訪問及在昨日記者會上，均說今次屬特殊情况，又稱生產商晶苑國際「唔想出風頭」，但後來很多人詢問，故在取得對方同意後公開。

晶苑股票大手交易 政府：無關產口罩

至於口罩生產商上市公司晶苑國際被指早前錄得大額股票交易，蔡淑嫻認為與生產口罩無關。對於前日政府披露晶苑國際為生產商後其股價急升，蔡說晶苑本來無意公布公司有參與銅芯口罩的生產，事件時序是有傳媒查詢生產商資料，之後政府才公開。

創科局：有協議不公開材料供應商

蔡淑嫻昨透露每個口罩的原材料費約10元，但她堅持不能公開口罩原材料的供應商資料，稱這些供應商全部不在香港，政府已協議不會公開對方身分，「講咗會搞到人哋冇得營運」。

昨日立法會財務委員會上，多名民主派議員抨擊政府最初未有公開生產商資料，又質疑研發中心與協助生產的企業涉利益衝突。創科局長薛永恒會上稱，年初疫情嚴峻，廠商願意及有能力在短時間提供可重用口罩並不易找，政府透過HKRITA接觸不少公司，晶苑是其中一間，而該公司亦希望低調處理，不過有見傳媒及市民希望了解，最後晶苑願意披露其身分。

稱非專家 薛永恒：銅芯與得獎口罩同源

另外，政府日前表示派發的口罩獲2018年日內瓦國際發明展金獎，惟被質疑並非採用獲獎技術。薛永恒昨出席立法會會議後稱，自己不是紡織專家，但仍認為兩款口罩是「同源」，獲獎口罩的專利仍適合作為「銅芯抗疫口罩」的基礎（見另稿）。

曾任政府新聞統籌專員的何安達說，今次政府派發可重用口罩引發多項爭議，包括口罩設計、生產技術及派發方法等都被抨擊，形容是「全壘打」。他批評政府處理今次事件很失敗，須汲取教訓，改變固有思維，所有新政策都應讓公眾參與和討論。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕銅芯抗疫口罩 創新及科技局

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