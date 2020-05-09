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港聞二

陳肇始：望盡快騰出駿洋邨

【明報專訊】公屋平均輪候時間維持5.4年，新建的駿洋邨現時抽調作檢疫中心，供新型冠狀病毒確診者的密切接觸者等檢疫。食衛局長陳肇始昨表示，希望盡快騰出駿洋邨，讓準居民上樓，另考慮將部分加建而成的檢疫中心轉為常設設施。據了解，房委會對今年收回駿洋邨機會感到樂觀，但未知能否趕及在今年內編配該邨單位。

據政府文件，4個檢疫中心共可提供約3700個單位；至昨早，駿洋邨有1398個單位被用作檢疫設施，當中315個單位有人入住。

西貢竹篙灣少訊檢疫設施擬轉常設

駿洋邨原定今年初入伙，陳肇始昨在立法會衛生事務委員會表示，知道很多駿洋邨準居民盼盡快上樓，政府不希望永遠用駿洋邨作檢疫中心，現疫情穩定，正計劃盡快騰出該邨。她又說，政府在西貢戶外康樂中心、竹篙灣政府土地及八鄉少年警訊加設檢疫設施，會考慮將加設的設施變為常設。

本報就收回駿洋邨一事向房屋署查問，尚待回覆。有消息人士透露，除非疫情出現大逆轉，否則對房委會今年內收回駿洋邨機會感樂觀，但難以估計是否可趕及今年內編配該邨單位。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，現於駿洋邨檢疫人數不多，相信多個以組裝合成法興建的檢疫中心將落成，可消化到檢疫者需求，估計今年內房委會可取回駿洋邨，收回後約需兩個月消毒，之後就可再編配予原來獲分配至駿洋邨的公屋戶及公屋輪候人士。

另外，房委會昨公布至今年3月底一般申請者平均輪候公屋時間維持5.4年，長者則維持3年，立法會房屋事務委員會主席、民建聯柯創盛指出，房委會文件顯示2020/21年度只有6100個新單位供應，為回歸以來最少，盼疫情盡快過去，讓駿洋邨4800個單位快點編配。

（抗疫新階段）

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