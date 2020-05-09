居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底

翻查今期居屋成交紀錄冊，今年錄得6宗撻訂，除何文田冠德苑兩個單位買家在1月上旬及2月下旬撻訂外，其餘4宗撻訂均在4月21日至5月7日期間出現，涉及包括長沙灣凱德苑、馬鞍山錦暉苑及將軍澳雍明苑兩個單位，面積介乎279至384呎，樓價介乎212.58萬元至283.41萬元，若買家為白表人士，以一成訂金計，料損失訂金約21.2萬至28.3萬元；若買家為綠表人士，以最少5%訂金計，損失為10.6萬至14.15萬元。

上述4宗撻訂個案，其中錦暉苑及雍明苑兩個單位撤銷買賣協議日期，分別為5月5日、6日及7日。另上期居屋亦有約20宗撻訂，當中未入伙的東涌裕泰苑，於今年2月24日至4月23日便有7宗撻訂。

黃遠輝：揀樓未完頻現撻訂罕見

房屋署回應稱，昨邀請270名申請人揀樓，僅97人到場，即「甩底率」達64%，比上次3月2日首天恢復居屋揀樓的56%甩底率更高。而昨日有74個單位獲選購，今期居屋至昨日已有3635個單位售出。房屋署於下周一亦會邀請270名申請者到場揀樓。

出任房委會委員逾13年的黃遠輝說，居屋撻訂不時出現，但未完成揀樓卻接二連三錄得撻訂個案，可謂罕見，認為與買家財政或工作情况改變有關。他預計撻訂仍會繼續出現，但不會太嚴重。他又稱仍有數以萬計白表單身申請人未揀樓，相信今期居屋最終會售罊。

招國偉稱現警號 憂撻訂潮

公屋聯會總幹事招國偉說，本港經濟下行，今期居屋撻訂頻繁出現已是警號，倘「甩底率」持續逾三成，加上撻訂達雙位數，恐怕會掀起撻訂潮。立法會房屋事務委員會主席、民建聯柯創盛稱，經濟前景不明朗，中低入息家庭最受影響，市民被迫停工停職，擔心居屋或現撻訂潮。

縱使甩底率高企，但昨早未到10時已有數十人排隊等候揀樓，惟部分未選樓就離開。其中一對夫婦說，因剩餘居屋面積較小，未有心儀單位故放棄選購，與經濟無關。

成功買到雍明苑300多呎單位的羅小姐從事教育行業，表示與丈夫收入穩定，有信心負擔供樓支出，並不太擔心樓價因疫情波動太大。另一揀樓客鄧女士與兒子居住雲漢邨公屋，雖抽到綠表第11個號碼但仍可揀樓，更選中雍明苑300多呎單位。鄧女士說現居公屋400多呎，但因家庭人口減少被指是寬敞戶，今次雖「大搬細」但仍可接受。

（抗疫新階段）