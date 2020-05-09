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港大研究：3藥混用清毒快四成

【明報專訊】本港根據2003年SARS經驗，混合使用3種抗病毒藥物「三聯療法」治療新型冠狀病毒感染者，港大微生物學系講座教授袁國勇帶領團隊就「三聯療法」做臨牀研究，發現這療法較單用當中一款抗病毒藥，病人帶病毒的時間和住院時間少約40%，平均僅約7日和9日。「三聯療法」亦無嚴重副作用。結果已在醫學期刊《刺血針》（The Lancet）刊登。

副作用與只用一藥相若

「三聯療法」即混合用β型干擾素、治療愛滋病的蛋白酶抑制劑（kaletra）和治療丙型肝炎的利巴韋林。為了解療效，港大醫學院團隊2至3月招募6間公立醫院共127名輕度至中度成年確診者做隨機第二期臨牀研究。病人平均52歲，均接受兩周治療，86人接受「三聯療法」或利巴韋林加蛋白酶抑制劑；41人為對照組，只接受蛋白酶抑制劑。「三聯療法」組病7人平均用藥7日後，鼻咽拭子病毒檢測轉為陰性，較對照組平均需12日少約42%；「三聯療法」組病人平均用藥4日症狀就減少，較對照組的8日短一半；「三聯療法」組病人住院日數平均為9日，較對照組14.5日短38%。

研究亦發現，在病發7日內接受「三聯療法」，病人臨牀徵狀和病毒量都較對照組有更大改善；但若在病發7日後，只能接受利巴韋林和蛋白酶抑制劑（沒有接受β型干擾素），對比只接受蛋白酶抑制劑的對照組，臨牀結果上無分別。「三聯療法」組與對照組副作用相若，包括作嘔、腹瀉和發燒，研究中無病人死亡，只有一名對照組病人因肝功能嚴重不良反應要停藥。

袁國勇：需測試危重患者確認成效

研究團隊認為，結果反映β型干擾素可能是「三聯療法」中最關鍵成分。袁國勇表示，在輕度至中度病人中，病發7日內使用「三聯療法」明顯能減病人病毒量、縮短留院時間和改善臨牀症狀，且使用安全，但需在危重患者進行更大型第三期臨牀研究，再看單獨用β型干擾素或混合使用其他藥物下成果，以確認「三聯療法」益處。

（抗疫新階段）

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