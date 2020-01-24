准當食肆重開 K場無歌點最低消費279

Red MR：接零星查詢 首句鐘無生意

食衛局昨午2時許公布，若該處所經營多於一種持牌業務，而營運者有效地停止須關閉的業務，該處所仍可經營其他持牌但毋須關閉的業務；例如經營卡拉OK及餐飲業的處所，停止卡拉OK服務及關閉該設施及器材，並在門口當眼處張貼告示，清晰指明只供餐飲，可繼續經營。

卡拉OK店Red MR昨傍晚6時起重開旺角及銅鑼灣分店，僅提供餐飲服務，每人最低消費279元。其公關表示，K房內點歌系統不會開啟，客人不可點歌或播歌。本報昨晚約7時到其旺角分店，職員表示突然收到通知「有工開」，但開店後一小時仍未有客，僅零星市民來電查詢，「第一個問題也是可否唱歌」。她表示，現分店提供類似包廂服務，但稱「估計不會有客人」。

水療店關蒸房水池 只提供按摩

提供按摩及水療服務的「薀莎水療」油麻地分店昨亦開放，本報昨午4時許以顧客身分向前台查詢，職員即強調乾濕蒸房及冷熱水池停開，僅得按摩服務，按腳30分鐘收費208元。職員更稱已客滿，如要按摩要等一小時。

本報向食衛局查詢薀莎水療做法有否違規，獲回應稱若處所同時經營浴室及持牌按摩院業務，而營運者清晰區隔持牌按摩院與提供浴室服務的範圍、停止所有浴室營運及服務、關閉浴室等設施及器材，以及在門口當眼處張貼告示指明只提供按摩院服務，則按摩院業務可繼續經營。警方昨確認薀莎水療持有按摩牌照。

至於昨同獲「鬆綁」的酒吧部分早於昨零時重開。太子通菜街及花園街一帶有酒吧於前晚10時半已開半閘，至約11時50分，陸續有酒吧安排在門外等待的顧客量度體溫並內進。不過，昨凌晨酒客不多，該處最多人的酒吧僅約三成入座率，有酒吧派出女員工在門外招客。酒吧都安排顧客到相距較遠的桌子入座，不少顧客喝完酒後沒即戴口罩，也未見員工要求顧客戴口罩。

無「批註」酒吧不用停業 業界批不公

在通菜街經營數間酒吧的李先生前晚表示，其間酒吧全都申請酒吧批註，沒料這成為他們在過去30多天未能營業的催命符。他稱政府容許沒酒吧批註的酒吧營業是不公平，「這30幾日，想飲酒的人全去那邊」。停業期間，李生支付員工八折薪金，讓他們休假。他預計要等所有限聚令完結才有機會回復收支平衡，今年內都未能有利潤。

（抗疫新階段）