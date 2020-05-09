急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水

稱損失百萬客 現金「捱不到9月」

海洋公園自1月26日起暫停開放，李繩宗稱公園史無前例停開逾3個月，大量先前落實的營銷項目因而取消，原定收入注銷，新業務全線停頓，令公園財務狀况前所未有地嚴峻，現金流「捱不到9月」，園方會申請防疫抗疫基金下逾百萬元的餐飲業補貼及「保就業計劃」。園方自3月起行政級人員減薪三分之一，其餘員工放4至8天無薪假，有關安排將維持至公園重開為止。

最快兩周內重開 容量減半設施隔行

7月1日退休的李繩宗稱將如期離職，公園已積極安排接任人，「我希望退休前公園可重開」，但園方尚未敲定重開日期。李解釋要確保訪客、員工及動物安全，配合政府及專家顧問團的指引和意見，「若條件適合，兩星期內可重開」，但整體客容量將減逾一半，即不多於1.8萬人，短期內以本地客為主，並將推多項優惠，未來會為訪客量體溫、劇場隔行入座、主要設施會噴納米光觸媒塗層等（見表）。

對於政府1月時建議撥106.4億元支持公園推全新定位策略發展計劃，現會否減金額或分批申請，李繩宗稱已積極與政府及持份者溝通，尋找合適方案，政府將適時公布。據悉，園方實質現金儲蓄有可能於7月耗盡，擬定上述計劃時尚未爆疫，現時未必適合，需重新評估，政府最快周一會公布新方案，料資助額將在原有金額「中間落墨」。

議員倡定景點防疫標準 籌組「互遊」

立法會財務委員會考慮財經事務及庫務局副秘書長劉震的要求後，委員會主席同意將海洋公園未來路向建議加入下周五的議程。旅遊界立法會議員姚思榮估計將擱置原有發展計劃，先解決海洋公園生存問題，但園方今年有貸款到期償還、關閉園區後零收入及重開未有期，以及要支付基本營運開支等，即使僅維持營運，新方案料亦涉款約50億元。

姚稱海洋公園現訂出防疫措施，但未知迪士展樂園有何防疫方針，倡政府制定景點的防疫標準，並仿效海外國家籌備「旅遊氣泡」，讓疫情緩和地區互相開放旅遊。

食物及衛生局長陳肇始稱，近日當局已逐步放寬社交距離措施，但措施要張弛有度，仍要堵截輸入個案及防止社區傳播，正和粵澳商討三地檢疫及測試安排。

明報記者

（抗疫新階段）