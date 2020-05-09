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7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月

【明報專訊】去年7月27日「光復元朗」示威引發激烈衝突，警方在元朗附近截查3名青年，搜出激光筆、伸縮棍、彈弓連鋼珠、氣槍等。3人早前分別承認在公眾地方管有攻擊性武器、管有仿製火器罪名，其中兩人昨被判囚8個月，另一人則判入勞教中心。警方在facebook網頁指出，今次案件是反修例示威中第三宗有關藏有激光筆的案件，亦為判刑最重的一宗。之前兩宗因被告的年齡和案情，分別被判罰款及更生中心。

被判囚8個月的首兩名被告分別網上銷售員翁偉成（26歲）及軟件開發東主朱梓雲（24歲），早前各承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即於去年7月27日在元朗朗樂路，打扮「美國隊長」翁藏有一支伸縮棍和一支激光筆，朱則藏有彈弓連一袋鋼珠。

青年藏氣槍判勞教

19歲報稱兼職理貨員被告朱俊愷（19歲）則被判入勞教中心，他早前承認管有仿製火器罪，即一支氣槍。案情指出，他在警誡下稱自己當日原本到鑽石山玩野戰，但其後改變主意到元朗。

另外44歲廚師吳志謀聲稱，為了保衛位於北角明園西街、屬福建聯誼會的「第一青年會義工團」，於去年9月15日手持一支一米長的壘球棍在附近出現，警方將他拘捕，警誡下他以街上有很多黑衣人為由，持疊球棍作自衛。他昨日在東區裁判法院承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪名，被判囚3個月。

【案件編號：FLCC3420/19、ESCC304/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕管有仿製火器罪 北角白衣人 在公眾地方管有攻擊性武器罪 激光筆 光復元朗 反修例風波

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